Bullrich divide la agenda del PRO cordobés con una minicumbre en Buenos Aires

En medio de la gira de Mauricio Macri por Córdoba, la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO) llegó a Buenos Aires acompañada por un grupo de integrantes de la dirigencia provincial amarilla para reunirse con la jefa del partido, Patricia Bullrich, virtual rival del exmandatario en la carrera presidencial opositora.

Todos los sectores que en Córdoba se encolumnan detrás de la candidatura de la exministra de Seguridad aseguran que la coincidencia de agendas fue fruto de la casualidad. “No hay ningún mensaje en el medio”, asegura el bullrichismo al advertir que el encuentro en Buenos Aires estaba pautado con mucha antelación, mientras que el arribo del expresidente a Córdoba se definió considerando otras variables, como la actividad en la Bolsa de Comercio, la vida interna de la coalición en el centro del país y la situación electoral en Marcos Juárez.

Las elecciones que se celebrarán en el denominado "kilómetro cero del cambio" el próximo 11 de septiembre se transformarán en los próximos días en un imán para la dirigencia nacional amarilla, que peregrinará hasta ciudad del sureste cordobés para apuntalar la candidatura de Sara Majorel, que intenta retener el municipio que gobierna desde hace ocho años su mentor, Pedro Dellarossa, ante los embates del schiarettismo. Por ese motivo, en las próximas dos semanas también está previsto que viajen Bullrich, el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y la diputada María Eugenia Vidal.

Este viernes, junto con Rodríguez Machado arribaron a tierras porteñas figuras del interior cordobés como la intendenta de Villa Allende, María Teresa Riu-Cazaux de Vélez, los jefes comunales de San Clemente, La Paisanita y Casa Grande, además de un conjunto de concejales y referentes del partido amarillo que apoyan la candidatura presidencial de Bullrich.

“Todos estos encuentros se van a seguir dando mientras se vayan acercando las elecciones. Patricia está decidida a ser candidata y nosotros la vamos a acompañar”, señalan en el espacio cordobés que no solo contiene a una parte del mundo PRO si no que ensancha su radio de acción hacia el vecinalismo, el trabajo con independientes y hasta algunos sectores del peronismo provincial.

Con todo, Rodríguez Machado participó también de las actividades que Macri desarrolló en el territorio cordobés este jueves y que continuarán durante el viernes de la mano de los principales referentes de Juntos por el Cambio en Córdoba, principalmente con Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Gustavo Santos. “La intención es mostrar unidad, esa es la intención de todos los referentes nacionales que llegan a la provincia”, advierten en la escudería amarilla.

A la par de esa línea discursiva, entre las filas de Bullrich en Córdoba no hay acuerdo respecto del rol que jugará Macri en las próximas elecciones. Mientras un sector asegura que al exmandatario se lo vio “más decidido” y con “traje de candidato” para jugar por un segundo tiempo, hay quienes prefieren la cautela y eligen no adelantarse. “Mientras Mauricio no diga que va a ser candidato, no vamos a contemplar esa posibilidad”, afirman, a la vez que aseguran que pase lo que pase, “Patricia está decidida a ir hasta el final”.