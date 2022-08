En Formosa, el rector de la universidad asumirá entre denuncias y en un hotel

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto Parmetler, asumirá el 31 de agosto su segundo mandato en un hotel de la capital formoseña y no en los claustros universitarios, pese a un cuestionado proceso electoral que sectores de la casa de altos estudios llevaron hasta la Corte Suprema, tras pasar por instancias judiciales previas sospechadas de injerencias del referente del radicalismo y exjuez federal Fernando Carbajal.

“Los procesos electorales ya se dieron y no tienen por qué volver a darse. A esta altura de las circunstancias es legal y legítimo asumir”, dijo Parmetler a Letra P subrayando la validación judicial de las elecciones universitarias en las que fue reelecto y desestimando los planteos en contrario de la decana electa de la Facultad de Recursos Naturales, Ilda Villalba, de la docente y referente del Frente de Todos Universitario Mónica Daldovo y del secretario general de la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Formosa (ATUNF), Milcíades Olmedo, entre otros.

Las denuncias contra Parmetler, integrante del bloque peronista dentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tienen que ver con la asamblea realizada el 25 de noviembre de 2021, convocada para votar la fórmula que encabezaba, con Emilio Grippaldi como vicerrector, nueve meses antes del fin de su primer mandato. “Este caso constituye un grave antecedente dentro del sistema universitario argentino porque en nombre de la autonomía se violó toda la normativa vigente”, dice Daldovo sobre los cuestionamientos a las elecciones para elegir representantes de claustros. Olmedo sostiene que el sector que representa, el claustro no docente, no fue convocado a participar de esa asamblea en la que fue reelecto el rector, y tampoco en las instancias institucionales siguientes.

“Acá suelen echarle la culpa al gobernador, y no. Somos un interclaustro de docentes, no docentes, estudiantes y graduados que estamos peleando por una universidad libre, justa y soberana. Acá el gobernador no tiene nada que ver”, explica Villalba, que se identifica con el peronismo al igual que el resto de quienes cuestionan al rector. En tanto, Parmetler afirma tener "buen vínculo" con el gobernador Gildo Insfrán y promete que trabajará “codo a codo” con las autoridades de la recientemente creada Universidad Provincial de Formosa.

La Cámara de Apelaciones de Resistencia es el tribunal de competencia y es donde la parte denunciante asegura que hay incidencia de Carbajal. Por esa razón, después de los fallos que avalaron a Parmetler, elevaron las presentaciones ante la Corte Suprema. Villalba dice que “el rector se jacta de hablar de cogobierno y no hay participación del claustro no docente, y las elecciones de docentes y graduados tuvieron irregularidades”. “La asamblea universitaria que eligió a Parmetler es totalmente irregular”, sostiene y asegura que la facultad que conduce “no recibe los fondos correspondientes" por estos cuestionamientos.

No obstante, Villalba, Daldovo y Olmedo coinciden en que la salida a esta crisis no es la intervención de la UNaF, sino “una revisión y auditoría general, académica, contable y administrativa”, por lo que entre las presentaciones formales que hicieron hay una ante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La decana, la docente y el referente gremial advierten en esta movida un posible desembarco radical en la universidad y señalan dos nexos con Carbajal, diputado de Juntos por Formosa Libre, la versión local de Juntos por el Cambio (JxC). Uno es Rafael Olmedo, quien supo ser militante de Franja Morada, pasó por las filas del peronismo, fue secretario de Extensión y hoy sigue vinculado a la casa de altos estudios. El otro es Adrián Bogado, hijo del fallecido gobernador Floro Bogado, docente de la UNaF y diputado provincial, que perdió la gobernación ante Insfrán en 2019 y luego se acercó a JxC.

Este sector fue, precisamente, el que convocó en las últimas semanas al diputado Facundo Manes a dar una charla en uno de los salones de la UNaF, en la que estuvo acompañado por el propio Carbajal y por dos figuras locales de relieve nacional: el senador Luis Naidenoff, presidente del Bloque UCR en la Cámara alta, y el diputado Ricardo Buryaile, exministro de Agricultura de Mauricio Macri.

Ante las críticas de que se trató de un acto partidario en instalaciones de la universidad, Parmetler se defiende alegando que “Manes fue invitado por una cátedra” y da por cerrado el caso reconociendo que, oportunamente, cuestionó la presentación de quien representa a la UCR en la Cámara baja.

Mientras los sectores que impulsaron las denuncias por irregularidades en el proceso electoral universitario esperan respuestas de la Corte y de la SIGEN, Parmetler se prepara para tomar juramento por un nuevo mandato de cinco años al frente de la UNaF acompañado por Grippaldi, docente de la Facultad de Administración, Economía y Negocios. El acto de jura será el 31 de agosto en el hotel Howard Johnson, donde hay dudas sobre la presencia de Insfrán. Al día siguiente, se realizará una breve ceremonia con la toma de posesión del cargo en el campus universitario.