Manes contra Carrió: criticó "los proyectos personalistas y narcisistas"

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) El diputado nacional de la UCR Facundo Manes no dejó pasar la oportunidad para criticar a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, durante su visita a Tucumán, tras las fuertes acusaciones de la fundadora de Cambiemos en contra de varias figuras de peso de Juntos por el Cambio(JxC). "Ver a políticos criticándose entre sí no es un buen espectáculo cuando la gente no llega a fin de mes. Es muy triste ver a cierta dirigencia trabajar más por sus proyectos biográficos, personalistas y narcisistas", señaló ante una consulta periodística, aunque se cuidó de no mencionarla.

En las últimas horas, en dos entrevistas, Carrió arremetió contra el gobernador de Jujuy y titular del radicalismo, Gerardo Morales; el diputado nacional del PRO Cristian Ritondo, el exministro del Interior Rogelio Frigerio y el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Al límite de señalarlos como autores de hechos de corrupción, la exdiputada consiguió que halcones y palomas de JxC se unieran para responderle, entre los que se anotó el neurocientífico.

De este modo, Manes se cobró el haber sido el blanco de duras palabras de Carrió cuando se hizo público que sería candidato al Congreso para las elecciones legislativas del año pasado. "Manes sabe de neurociencias, pero defender la República en el Congreso es otra cosa. Hay que saber leer, escribir y redactar un artículo de una ley", había dicho Lilita, quien en otra ocasión había cuestionado al médico por querer "llegar a la Casa Rosada en un helicóptero".

Manes, que en la víspera estuvo en Santiago del Estero, llegó este miércoles a Tucumán en el marco de su gira a la que bautizó "Empatía", con la que ya visitó La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Formosa y Chaco. En agosto tiene previsto recorrer toda la Patagonia. "La grieta política actual solo le sirve a los que hacen negocio con ella y de eso solo se sale con empatía, con la capacidad de reconocer al otro, con un sueño colectivo. Y tengo la determinación de convocar a un movimiento mayoritario que transforme a ese país", expresó en Tucumán antes de un acto con jóvenes.