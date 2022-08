Carrió lo hizo: con palos a varias figuras de JxC, cerró la grieta en la oposición

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, logró cerrar la grieta entre halcones y palomas de Juntos por el Cambio (JxC) con sus críticas al varios dirigentes de la alianza, en especial, contra el diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense Cristian Ritondo y el gobernador Gerardo Morales. Casi al unísono, referentes del espacio salieron a responder los dichos de la exlegisladora y abogaron por la unidad, en medio de la interna por las candidaturas para 2023. "El límite son los agravios", consideró el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"Larreta tuvo que salir con los tapones de punta porque todos los caminos apuntaban a él”. Esa fue la frase que uno de los miembros fundadores del PRO utilizó para analizar la respuesta del alcalde a las declaraciones de la exdiputada, quien -en dos entrevistas- disparó munición gruesa contra Ritondo, Morales, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. A todos ellos los acusó de ser aliados del ministro de Economía, Sergio Massa, para dinamitar JxC.

“Hacia delante, JxC tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por personas decentes. No puede haber más negocios”, fue una de las frases que deslizó Carrió, luego de haber apuntado contra el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en TN. ”En el gobierno de María Eugenia Vidal la connivencia, la amistad y eventualmente los negocios entre Ritondo y Massa son absolutos”, afirmó.

También podés leer Todos los caminos del PRO conducen a Córdoba

La primera que salió al cruce de Carrió fue la presidenta del PRO, Patricia Bullirich. “Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió”, escribió al inicio de un hilo de Twitter la titular del macrismo.

Luego, se sumó el titular de la UCR: “No vale todo, Carrió. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo”.

También podés leer JxC criticó el paquete de medidas de Massa y reclamó un "plan de estabilización"

Ante este escenario, el jefe de Gobierno porteño tuvo que salir también a repudiar los dichos de la fundadora de la Coalición Cívica ya las críticas también lo salpicaban. “Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras de este espacio junto a Mauricio (Macri), pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de JxC. Ese no es el camino”, dijo en un comunicado.

Casi de inmediato tuvo una respuesta por parte de los lilitos. “Horacio bienvenidas son las críticas pero no agitemos fantasmas que no existen. La tergiversación sobre los dichos de Carrió no son el camino. Fundó, sostuvo, se bancó y se bancará la unidad de JxC”, expresó el diputado nacional Juan Manuel López. En entorno de la líder de la CC, minimizaron los cruces y consideraron que la unidad de la coalición "no está en riesgo".