Fernández ahora sí tiene reproches para Guzmán: "Él sabe lo que pienso"

En su primera entrevista después de siete días de tensiones y rumores, decretado el deshielo en el Frente de Todos, Alberto Fernández se refirió este sábado a su relación actual con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y aseguró que nunca tuvieron "mayores diferencias". El Presidente, que rompió el silencio después de una semana convulsionada en la que se resguardó en la Quinta de Olivos, afirmó también que comparte "algunos planteos" de los que la expresidenta expuso durante el discurso que ofreció este viernes en El Calafate, aunque dejó en claro que no lo escuchó en su totalidad. También, por primera vez, se refirió con un tono amargo a la sorpresiva renuncia de Martín Guzmán: " Se fue y él sabe lo que yo pienso de cómo lo hizo y con eso alcanza".

"Siento que Martín Guzmán se fue y él sabe lo que yo pienso de cómo lo hizo y con eso alcanza", comenzó opinando ante C5N Fernández sobre la salida del funcionario que más empoderó frente a los ataques del cristinismo. En sintonía con Sergio Massa y la misma vicepresidenta, el mandatario se sumó al coro de reproches contra el exministro por su intempestiva salida: "Crep que hay cuestiones de responsabilidad institucional que recomendaban que eso (su renuncia)) hubiera a ocurrido de otro modo. Pero bueno, ahora la ministra se llama Silvina Batakis y tenemos que hablar de ella", se limitó a decir el Jefe de Estado. La semana anterior, también en una entrevista al mismo canal, Fernández había deslizado que no tenía "nada que recriminarle" al extitular de Hacienda, en sui última defensa pública al exministro. "En Guzmán veo un ministro que hace cumplir el plan económico y que trabaja permanentemente", le dedicó diez días atrás.

Tras una semana marcada por el silencio presidencial y los cambios de nombres en el Ministerio de Economía, el jefe de Estado reapareció en la escena pública en Tucumán, donde participó del acto oficial por el Día de la Independencia. Desde la Casa Histórica, tras un nuevo llamado a la unidad, indicó que si bien aún no sabe "cómo va a ser el Frente de Todos" en esta nueva etapa, reafirmó que quienes forman parte de la coalición de gobierno tienen intereses e ideas en común.

"No lo escuché entero (el discurso de la vicepresidenta) pero creo que hizo algunos planteos que también comparto. Lo que escuché ayer, como lo que escuché otras veces, muchas veces lo puedo compartir y en otras tendré alguna diferencia. Pero, en lo sustancial, nunca he tenido una diferencia enorme con Cristina. No es que ella creía que había que ir para el norte y yo decía que para el sur ", sostuvo el mandatario.

"Todos tenemos un denominador común. Puedo tener diferencias con Cristina pero en lo sustancial, no. Sé que ella representa los mismos intereses que yo, puedo tener diferencias en cómo implementar una media u otra pero no en lo sustancial", insistió. En ese contexto, el mandatario recordó que en los últimos tiempos "ha habido discursos más vehementes y otros más contemplativos", para intentar minimizar lo que fue una guerra retórica sin cuartel entre ambos, al tiempo que reparó en la necesidad de "no sobredimensionar" las diferencias. "Estamos viviendo un momento tan particular del mundo que cuanto más cuidado seamos en las palabras y en los análisis mejor va a ser para no predisponer a la gente en el sentido de que se está viviendo un momento de turbulencia que quizá no es tal", advirtió.