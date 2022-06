Fernández acusó un “golpe de mercado” y defendió a Guzmán

"El Frente de Todos está bien. En algunos puntos con Cristina (Fernández de Kirchner) no tenemos la misma mirada, pero no es mi enemiga. Mis enemigos son los que quieren generar caos en la Argentina, sembrar tristeza y desesperanza". Alberto Fernández, en una entrevista televisiva, hizo equilibrio interno para evitar confrontar con la vicepresidenta y, por otro lado, defender al ministro de Economía, Martín Guzmán. "No tengo nada que recriminarle", defendió el Presidente a su funcionario, en medio de una tensión financiera que, en palabras del mandatario, se trata de un intento de "golpe del mercado". También ratificó que espera que haya internas en el FdT en 2023.

También podés leer Alberto, Cristina y el síndrome de la pareja rota

En una extensa charla en el canal C5N, el mandatario resumió: "En Guzmán veo un ministro que hace cumplir el plan económico y que trabaja permanentemente: resolvió el problema con los acreedores privados, logró un acuerdo con el FMI y permitió que pudiéramos cumplir las metas en el primer trimestre". En esa línea, con respecto a las últimas medidas económicas, Fernández celebró: "En tres días recuperamos 900 millones de dólares".

Sobre las tensiones de la economía de los últimos días, Fernández evaluó que "el problema es que estamos creciendo mucho y nos faltan los dólares", al tiempo que negó un "ajuste". "Hoy el INDEC anunció que mejoró la distribución del ingreso. Eso demuestra que no hay ningún ajuste en la Argentina", argumentó el Presidente. “Es la tercera vez que nos pasa que quieren dar un golpe de mercado”, acusó, al tiempo que analizó: "¿Cómo piensan que nosotros paramos la tercera corrida que nos quisieron hacer si no es con dureza? Para ser duros no hay que andar pegando puñetazos ni a los gritos, sino actuar con sentido y racionalidad".

También podés leer Importaciones, sábana corta y devaluación de facto

“Hay un sector de la política argentina que nos ha dejado el peor escenario económico que podemos tener. Lo que el macrismo hizo es un daño inconmensurable. No les pido que me ayuden, les pido que se callen porque confunden y generan expectativas adversas”, le reclamó el mandatario a la oposición. En esa línea, Fernández cuestionó el paro que anunciaron este miércoles las entidades del campo agrupadas en la Mesa de Enlace. "El Gobierno les está dando gasoil, el mayor costo de importaciones en energía es gasoil. Lo que tienen que entender es que en todo el mundo falta el gasoil, no es que le falta a la Argentina", resaltó el jefe de Estado.

Por otra parte, al final de la jornada en la que suspendió su agenda para viajar a Jujuy a visitar a Milagro Sala, que fue internada por una trombosis venosa profunda, Fernández defendió a la dirigente social. "No es posible que en un Estado de Derecho se haga lo que se hizo con Milagro. Una persona que no tiene sentencia definitiva y que lleva, aún así, siete años presa". De paso, justificó que como Presidente no puede indultarla, como le piden algunos sectores del FdT, por no haber sido condenada por la justicia federal.