Larreta criticó "el volantazo", pero evitó desacreditar a su amigo Massa

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó de “volantazo” los cambios en el gabinete nacional anunciados por el presidente Alberto Fernández y denunció que “falta un rumbo” y que “todo es muy improvisado”.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“Vi el volantazo del Gobierno con mucha preocupación, es todo muy improvisado y falta un rumbo”, manifestó durante una recorrida que realizó por la exposición de La Rural, donde también consideró que la crisis económica que sufre la Argentina “no es un tema de personas”, sino “de un plan” que hoy el oficialismo no tiene, dijo y evitó nombrar a su amigo Sergio Massa, protagonista central del "volantazo", con quien mantiene una relación cercana desde hace muchos años.

Ante la llegada de Massa como nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca, Larreta recordó que “hubo una ministra de Economía que duró tres semanas”, en referencia a Silvina Batakis, quien abandonará el cargo donde reemplazó a Martín Guzmán para presidir, a partir de ahora, el Banco Nación.

“No sé a dónde vamos; no es un tema de personas, es de un plan”, profundizó el alcalde del PRO y afirmó que “la gente del campo tiene que saber cuál va hacer su perspectiva”. “Cómo aumentar las exportaciones, que es clave; cómo vamos a ir liberando de impuestos a los sectores productivos... eso es lo que importa más que el cambio de nombre de figuritas”, ejemplificó.

“Yo no creo que esto sea un tema de personas, no creo que sea porque cambies una persona de un lugar a otro, todas partes del mismo equipo que ya estaban en el Gobierno. Acá lo que importa, lo que se necesita es tener un plan y un plan federal, o sea que defina qué se produce, qué se puede exportar, qué es lo que va a generar laburo en cada región del país”, ahondó.

También podés leer El gobierno de Massa (y el precio del desgobierno)

Sus dichos llegan, por un lado, después de los cambios en el Gobierno que provocaron el desembarco de Massa como superministro y la salida de la propia Batakis, el ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. Por el otro, en medio de las tensiones entre el oficialismo y la agroindustria luego de que el Presidente acusara a los sectores agroexportadores de no liquidar la cosecha de soja al especular con una posible devaluación. “El campo tiene que saber cuál va a ser la perspectiva. Espero ver un plan, llevamos dos años y pico de gobierno y no hay un rumbo claro”, declaró Larreta.

“Tenemos que terminar con esta grieta, con las peleas, pero para eso hay que hacer un plan, ponerse de acuerdo y mantenerlo”, profundizó y le demandó al oficialismo una “vocación de diálogo” que “hasta ahora no mostró”. “Son todas improvisaciones, cambios de rumbo. Los cambios no ayudan nada, necesitamos certidumbre, como hicimos en la Ciudad. No hay soluciones mágicas”, completó.