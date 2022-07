Moyano le exigió a Batakis un mensaje para quienes “la están pasando mal”

El líder del sindicato de Camioneros y cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, le exigió a la ministra de Economía, Silvina Batakis, un mensaje para “los millones de argentinos que hoy la están pasando mal” y anunció que impulsará una movilización contra los “generadores de precios” y para que “el Gobierno escuche los reclamos del movimiento obrero”.

"(Batakis) Ha querido mandar un mensaje al mercado, a los bancos, me parece bien, pero creo que el mayor mensaje se lo tienen que dar a los millones de argentinos que hoy la están pasando mal", aseguró y comparó a la ministra con su antecesor, Martín Guzmán, porque, adelantó, quiere “cumplir el acuerdo con el (Fondo Monetario Internacional) FMI que se firmó hace un año”.

Moyano lamentó que “el gobierno no le encuentra la mano a la inflación”, el fenómeno que se “está comiendo el salario” de la clase trabajadora. En este punto también acusó a “los grandes generadores de precios” y recordó al dueño de la cadena de supermercados La Anónima, Federico Braun, quien se jactó de “remarcar” los precios todos los días. “Es una forma de ver cómo los grandes empresarios argentinos siguen remarcando el aumento de la inflación", agregó Moyano.

A raíz de esto, anticipó que “en los próximos días” la central sindical va a discutir la convocatoria a una movilización nacional para “reclamarles a los grandes generadores de precios que paren y que se dejen de joder" y para que “el Gobierno escuche los los reclamos de distintos sectores del movimiento obrero".

"Yo hablo con el Presidente y los ministros, pero no hay respuestas. Puedo juntarme 200 veces a charlar, pero tenemos también que llevarle respuestas a los que representamos. Para sacarme una foto, no quiero reunirme todos los días si no llevo respuestas", analizó.

A pesar de los reclamos, reiteró su apoyo al oficialismo al declarar que sigue “apostando al gobierno de Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner)". “Hicimos todo para derrotar a la derecha, los seguimos bancando hasta el último día, pero también que escuchen los reclamos que están llevando los sectores que la están pasando mal", ahondó y completó: "El Gobierno, para tener posibilidades de volver a ganar, tiene que empezar a darle respuestas a la gente".