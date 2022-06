En sintonía con CFK, Fernández criticó a Kulfas y a La Anónima

El terremoto desatado por el off-gate todavía impacta en la Casa Rosada y los intentos del presidente Alberto Fernández por mostrar sintonía con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúan. Este martes, el jefe de Estado se diferenció de las críticas y denuncias lanzadas por el ahora exministro de Desarrollo Productivo, quien abandonó el cargo con una carta-bomba con fuertes denuncias contra el sector kirchnerista del Frente de Todos (FdT). “No comparto lo que piensa Matías (Kulfas)”, dijo y calificó al nuevo capítulo de la interna oficialista como un “tema superado”. Fue durante el brindis con la prensa por el Día del Periodista en la Casa Rosada.

También podés leer En el piso también: la tropa cristinista de Energía salió a pegarle a Kulfas

“No me gustan los off, cuando un funcionario habla tiene que hacerlo públicamente. No me gustó lo que hizo Matías, por eso tomé la decisión que tomé”, afirmó sobre la salida explosiva de uno de sus funcionarios, luego de un escándalo por una respuesta a una queja de Cristina Kirchner enviada a los medios desde el ministerio, por una licitación que benefició al conglomerado Techint. A pesar de que intentó cerrar la discusión que rompió el deshielo iniciado por la dupla presidencial en el acto por los cien años de YPF del pasado viernes, las discusiones internas se reavivaron al día siguiente. En la previa a los dichos del mandatario de este martes, la empresa Enarsa aseguró que la carta-bomba de despedida de Kulfas cuenta con “errores conceptuales” y lo acusó de concluir su gestión con “pésimos resultados”.

Por otro lado, Fernández también se refirió a los dichos del titular de la cadena de supermercados La Anónima, Federico Braun, quien en un encuentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) manifestó que ante la inflación que sufre el país su empresa “remarca precios todos los días”. “No me parece responsable, me parece una enorme irresponsabilidad”, criticó el jefe de Estado y calificó al empresario como “la cara de la remarcación de precios” del país. Fue después de que la vicepresidenta también apuntara contra sus dichos en las redes sociales. "El dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días”, publicó Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter.

Minutos después del brindis y del tuit de la vicepresidenta, Fernández volvió a cargar sobre el tema al denunciar, a través de Twitter, que “es evidente que hay empresarios que no entienden su responsabilidad” y que “confiesan públicamente y entre risas lo que es un martirio para millones de argentinos y argentinas”. “Para que una mejor distribución del ingreso sea posible es imperioso ponerle un ancla a la suba de los alimentos. Más compromiso. Menos risas banales”, completó.

El marco de los dichos del empresario fue el mismo donde horas antes Alberto Fernández convocó a las cúpulas empresariales del país a “aprovechar la ventana de oportunidad” para que el país se convierta en “un gran productor de energía y alimentos” y en el cual les exigió, también, “responsabilidad en un contexto de guerra” ante el impacto que tiene sobre la Argentina la invasión de Rusia en Ucrania.