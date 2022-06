El Plan Canje de Hang: menos Precios Cuidados a cambio de abastecimiento

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, le ofreció al Círculo Rojo productivo reducir el listado que integra el programa Precios Cuidados e incluso contemplar remarcaciones más altas que las permitidas durante las últimas renovaciones del plan, pero a cambio les reclamó garantizar el abastecimiento en las góndolas de los supermercados y de los almacenes de cercanía. La exigencia la realizó en el marco de un clima de distensión en las charlas que mantuvo con todos los sectores que integran la cadena alimenticia y formadores de precios. Con tono "moderado", que cayó bien en las empresas, pidió "lealtad" a los acuerdos que se alcancen a través de los "buenos tratos", porque de haber fallas en los compromisos retornará la firmeza de la voz del gobierno.

También podés leer Si hay milagro, que sea propio: un Guzmán boy reemplazará a Feletti

Según pudo reconstruir Letra P de las reuniones de "reconocimiento" que mantuvo con representantes de la industria de consumo masivo, el supermercadismo, las molineras, los almaceneros y los aceiteros, Hang llegó con la innovadora propuesta de achicar el listado de Precios Cuidados, a contramano de la bandera que su antecesor, Roberto Feletti, hizo flamear en su carta de renuncia enviada al presidente Alberto Fernández. El hombre cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó, en aquella misiva, que en sus siete meses de gestión había duplicado los productos que integraban el plan, en línea con las propuestas de control y rigidez en el trato con las empresas que surgían desde el cristinista Instituto Patria.

Fuentes empresarias que participaron de esas reuniones confiaron a este medio que Hang los recibió con "reiterados pedidos de propuestas" que autorespondan a los reclamos que ellas mismas plantearon en esos encuentros, y que apuntaban básicamente a reducir la brecha entre los precios que están dentro del programa con los que se encuentran por afuera, que al no estar regulados tienen la posibilidad de remarcaciones libres. Ahora, la pelota está en la cancha de los dueños de comercios e industrias, que se retrasaron en entregar los informes requeridos por Comercio Interior ante el "poco tiempo" que tuvieron para confeccionarlos. "No esperábamos ese planteo", admitió un ejecutivo que fue de la partida de la ronda de diálogo.

También podés leer Feletti lo hizo: el emplazado Guzmán y el doble filo del 5,1%

El Círculo Rojo observó con atención los pasos del flamante secretario. Off the record, festejó que la Secretaría de Comercio Interior pasara a la órbita del Ministerio de Economía, conducido por Martín Guzmán, porque consideran como "un hecho positivo" que los funcionarios "están alineados". Hang responde de manera directa al jefe del Palacio de Hacienda. "Es un técnico y genera expectativas hablar en el mismo idioma, pero las formas del inicio pueden quedar rápidamente en el recuerdo si empieza haber presiones desde la conducción política. Feletti era un contador que entendía muy bien de números, pero admitía que la decisión no se tomaba solamente por la información compartida, sino por las decisiones políticas", sostuvo un empresario consultado por Letra P, integrante de la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El establishment productivo había anticipado su predilección por el estilo Guzmán, en contraposición con el plan punzante del kirchnerismo que encarnaba Feletti, que imponía con dureza sus planteos, en público y en privado. Los "diablos", como los había bautizado Alberto Fernández cuando lanzó la guerra contra la inflación, deberán responder con "lealtad" al alto al fuego que propone Hang. "No quiero pasar a la historia como el peor secretario, que dio más beneficios a las empresas, pero que aun así continuaron remarcando precios", les confesó el secretario de Comercio Interior a sus interlocutores en las charlas que mantuvo durante los últimos 15 días.

También podés leer ¿Y este quién es? El Círculo Rojo pide foto y teléfono de Hang

"Por el momento, las reuniones son todas en buen tono. Guillermo es muy tranquilo e intenta distender las situaciones", graficaron a este medio desde el entorno de Hang, aunque advirtieron que, de ser necesario, "se pondrá firme". Las empresas tienen una lectura similar de la situación. Una de las fuentes que estuvo en las mesas recientes dijo que debió hacer "esfuerzo para escucharlo, porque tiene un tono de voz muy suave". "Quizás estoy un poco sordo, pero al secretario anterior se lo escuchaba hablar muy claro cuando tenía que decir lo que pensaba", admitió, en referencia al énfasis de Feletti para imponerse en los debates.

Las empresas ligadas con la conformación de los precios de primera necesidad ven en el recambio una posibilidad de lograr una tarea que parecía imposible en la gestión Feletti: conseguir un aumento en los productos de Precios Cuidados que se acerque a la inflación del mes. No obstante, reconocen que "tampoco alcanza" porque "hay una pérdida de arrastre por congelamiento y por aprobaciones de remarcaciones por debajo de los costos". Y agregan: "Si se quitan los productos que no son esenciales, habrá un clima de expectativas mucho más acorde".

Ante los empresarios, Hang admitió que tiene "ciertas dudas sobre la efectividad de los programas que están lejos de la zona de control", en referencia a los precios que surgen desde los mayoristas. Por ese motivo, insistió en la importancia de poner la lupa sobre los programas de cercanía, para que los productos cuidados lleguen al consumidor. Antes de tomar decisiones, quiere tener sobre la mesa de trabajo toda la información de la cadena, tanto en esquema de costos como rentabilidad.

El secretario de Comercio Interior tendrá por delante el primer test de alta tensión cuando negocie la renovación de Precios Cuidados, que vence el 7 de julio. Tendrá encima las primeras estimaciones de la inflación, que el INDEC dará a conocer una semana más tarde, y cuya responsabilidad caerá sobre su espalda y, por consecuencia, en el ministro Guzmán. Por eso se espera que la semana próxima, cuando inicien las mesas de debate se recalentará el clima y se pondrán ver las cartas a futuro. Por lo pronto, el Círculo Rojo mantiene expectativas en alza.