Milei, un católico flojo de papeles que se arma con El Reino evangélico

Cualquier similitud con la ficción es pura coincidencia, pero Javier Milei arma su proyecto presidencial 2023 con la bendición de mujeres del reino evangélico que militan en política con escasa apoyatura partidaria y también de la ultraderecha religiosa joven, celeste y rural. No obstante, la prédica libertaria no avanza entre las cúpulas institucionales católicas, cristianas, judías y musulmanas.

El economista libertario dice profesar la fe católica, aunque siempre que puede arremete contra el papa Francisco, a quien ha definido como “un jesuita que promueve el comunismo”, “un personaje nefasto”, “un representante del maligno en la Tierra” y como “el impresentable que está en Roma”. Ergo, las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) no bendicen su proyecto y salen a repudiar sus ataques –también, el de otras figuras de la dirigencia- contra el pontífice; tal como lo hicieron este miércoles al denunciar que Jorge Bergoglio es víctima de “un maltrato injusto", especialmente en su tierra natal, y lo atribuyen a personas que están movidas por “intereses de poder y hasta mala intención".

La instalación nacional e internacional de Milei como presidenciable, en medio de las internas del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), no pasa sin embargo por la grey católica, aunque la juventud celeste haya comprado algunas ideas liberales; sino por el reino evangélico y, particularmente, por pastoras y referentes partidarias que, a fuerza de votos y apoyo de iglesias cristianas, han ganado espacios de representación legislativa en provincias como Santa Fe y Entre Ríos.

La panelista Amalia Granata (Somos Vida), quien llegó a la Cámara de Diputados santafesina con la agenda de los pañuelos celestes que se oponían al aborto tras conseguir 287 mil votos sobre la base de la territorialidad y la militancia evangélicas, corre con ventajas en el armado libertario provincial y hasta su nombre comenzó a sondearse como alternativa para integrar una eventual fórmula presidencial con Milei. En el entorno de la mediática, que acaba de proponer que se instaure nuevamente el Servicio Militar Obligatorio, aseguran que se “tiene fe” para sellar una alianza estratégica con la corriente libertaria para su proyección provincial y nacional. Otra mujer, también celeste, pugna por ese armado: Romina Diez, economista, influencer y amiga del referente de La Libertad Avanza.

En Entre Ríos, la referente del armado libertario es Miriam Müller, la mujer de fe evangélica que, al frente de EntrerriaNOS por Vida, Trabajo y Libertad y con una agenda celeste, se posicionó como la tercera fuerza provincial en las elecciones legislativas de 2021, pese a no obtener una banca en la Cámara baja. La militante ya avisó que, de cara al año próximo, buscará aglutinar a las fuerzas de la derecha provincial que puedan acompañar el proyecto nacional de Milei para “recuperar valores y principios que la Casta quiere destruir".

El sesgo evangélico que parece ir tomando el armado libertario que encabeza Milei no condice, sin embargo, con la toma de distancia que hacen las federaciones de iglesias cristianas ante la sola pregunta sobre si la plataforma liberal es bendecida por esas representaciones religiosas. Fuentes consultadas por Letra P de las denominaciones pentecostales y de las históricas nacidas de la Reforma Protestante coinciden en que las ideas libertarias “no tienen terreno fértil para prosperar” en el evangelismo, aunque reconocen que “podrían prender” entre millennials y entre jóvenes de 35 a 40 años, de clase media y media alta; no así en los sectores populares y empobrecidos.

“En general, no comulgamos con la mirada de Milei, quien obedece a un ideario que está muy lejos de nuestra mirada en cuanto a la dimensión de lo político, modelo económico, el rol del Estado, etc. Hay un crecimiento de posturas de este calibre no solo en la Argentina, sino en el mundo”, puntualizó a Letra P un portavoz de la Iglesia Evangélica Metodista de la República Argentina.

En la comunidad judía, Milei cosecha reacciones muy diversas, desde sorpresa por una analogía entre el éxodo del antiguo Egipto y la presión fiscal actual, citando el Libro de Shemot durante el debate por el aumento del mínimo no imponible a los Bienes Personales; hasta el repudio de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) por la comparación banal del pasaporte sanitario con la Estrella de David que las personas judías eran obligadas a portar durante el Holocausto. En tanto, la respuesta de la dirigencia musulmana se limitó a expresar que la prédica libertaria no está en sintonía con los principales preceptos del islam.