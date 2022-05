Nardini: “Los intendentes trabajamos para la reelección de Kicillof"

“Los compañeros y las compañeras que nos sumamos al gobierno después de las PASO trabajamos para que haya reelección de Axel Kicillof. Es lo lógico, lo natural”. Leonardo Nardini, exintendente de Malvinas Argentinas y desde hace siete meses ministro de Infraestructura bonaerense, pone énfasis en la respuesta, para que no queden dudas. El “intendentismo” está alineado al proyecto 6x6 del gobernador bonaerense, que buscará un nuevo mandato en 2023.

Hoy a cargo de la gigantesca maquinaria administrativa que controla la obra pública, Nardini es una figura de peso dentro del espacio que tiene como referente al jefe de Gabinete de la provincia, Martín Insaurralde.

Montado sobre el anuncio de la firma de convenios por el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que repartió 17 mil millones entre municipios gobernados por el oficialismo y la oposición, el exjefe comunal sale al cruce de quienes ven internas en el gobierno de Kicillof.

-El año pasado, algunos intendentes dijeron que el Frente de Todos perdió la elección porque la Provincia no hizo obra pública ¿Usted también lo pensó?

-Fueron algunas voces, entre muchas otras. No creo que una elección se gane o se pierda por eso. Hay otros factores. Yo respeto al que lo que pueda haber planteado, pero el resultado del año pasado fue multicausal.

-Su gestión empezó después de las PASO y con la idea de agilizar la obra pública, que estaba muy retrasada. ¿Lo logró?

-Veníamos con el ejercicio de los municipios. que vino muy bien para acelerar procesos. Esa experiencia da más facilidad para trabajar y dialogar con los intendentes. El primer año de gestión siempre es complicado y, encima, los compañeros que estuvieron en ese momento tuvieron una pandemia de por medio. En la provincia hay una plan de obra ahora que es 6x6. Los intendentes propios y ajenos nos reconocen que estamos invirtiendo mucho.

-Ese plan implica la reelección del gobernador. Usted habló públicamente de eso. ¿Trabaja para la reelección de Kicillof?

-Me formé en el peronismo, pasé por todas las instancias del partido, desde la juventud hasta la presidencia cuarta del PJ nacional, y me formé en la idea de que, siempre que hay un compañero gestionando y tiene posibilidad de ser reelecto, hay que trabajar para eso. Después, la mesa de conducción tomará las decisiones correspondientes, pero nosotros trabajamos para la reelección de Kicillof.

-El sector de los intendentes llegó al gobierno de la Provincia, entonces, ¿no tiene un proyecto político propio que supone la candidatura de uno de ustedes a la gobernación?



-Son versiones que se quieren instalar, de peleas, de fracturas... Son más las cosas que se dicen que las que verdaderamente ocurren, al menos en el gobierno de la Provincia. Martín (Insaurralde), yo, Daniela Vilar… todos trabajamos para que la gestión avance sin generar ninguna discusión. Pensamos que es la gestión la que va a hacer que el año que viene la gente vote por la continuidad de nuestro proyecto político.

-¿Cómo ve la situación interna del Frente de Todos a nivel nacional?

-Somos un espacio diverso y no todos pensamos de la misma manera. El debate enriquece, nadie se tiene que ofender, nadie se tiene que ir. En 2017, yo estaba en Unidad Ciudadana y planteé públicamente que, para ganar, había que construir un frente con (Sergio) Massa adentro. Muchos se enojaron, me putearon... No digo que haya sido mérito mío el cierre. Fue de Cristina (Fernández de Kirchner), de Máximo (Kirchner), de Massa... Pero yo sabía que había que buscar la unidad, porque, si no, la gente no nos lo iba a perdonar. Hoy, pienso lo mismo.

-¿Está del lado, entonces, de quienes creen que “hay 2023”?

-Totalmente. Si ampliamos el Frente, hay condiciones para ganar la provincia de Buenos Aires.

-¿Cristina tiene que ser candidata, como le gustaría a Carlos Bianco, jefe de Aasesores del gobernador?

-Es una decisión de ella y seguramente la va a tomar sobre el filo. Si me preguntaban a mí, creía que iba a ser candidata en 2019 y nos descolocó a todos eligiendo a Alberto (Fernández). Seguramente va a apelar al factor sorpresa el año que viene. Ella es la mejor de las últimas décadas, lo dicen hasta en la oposición. Hay que confiar y esperar.