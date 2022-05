Arranca el road show por la boleta única y el FdT toca su talón de Aquiles

La demostración de fuerza que concretó Juntos por el Cambio (JxC) el jueves pasado en la Cámara de Diputados tendrá su primer impacto a partir de esta semana, pero con futuro incierto. Los 132 votos que reunieron, con el apoyo de bloques provinciales, emplazaron al cuerpo a tratar en 30 días los proyectos que proponen la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). La puesta en escena le permitirá a la oposición exponer sus argumentaciones, pero el oficialismo apuntará al talón de Aquiles de la propuesta: tiene serios problemas de aplicación en las PASO y especialmente, en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral.

El proceso comenzará este martes, con la constitución de dos de las tres comisiones involucradas en un plenario para debatir los textos en danza. De las tres instancias que conformarán el plenario sólo está constituida la de Presupuesto, que preside Carlos Heller. Falta definir las composiciones y autoridades de las de Asuntos Constitucionales y Justicia que quedará en manos del Frente de Todos (FdT). Para la primera, se espera la continuidad del pampeano Hernán Pérez Araujo y para la segunda, suena el nombre de la camporista Vanesa Siley, que además integra el Consejo de la Magistratura.

Si ese mapa se confirma, las tres comisiones serán encabezadas por integrantes del kirchnerismo, pero cruzadas por una estrechísima paridad. JxC y el FdT tendrían 17 miembros en Asuntos Constitucionales y el interbloque Federal contaría con uno. La foto se repite en Justicia, donde las dos grandes coaliciones tendrían 15 escaños y el espacio que preside el lavagnista Alejandro Topo Rodríguez conservaría uno. La situación cambia en Presupuesto, donde el oficialismo tiene mayoría, pero la imagen de las tres comisiones refleja que los recolectores de los 132 votos del jueves pasado están en condiciones de firmar un dictamen de mayoría a fines de mayo, cuando termine el trámite en comisiones y sin necesidad de contar con respaldos del oficialismo.

Con esa aritmética por delante, los frenos que puede tener la iniciativa recién podrían concretarse en el Senado tras una hipotética aprobación en Diputados. Sin embargo, el oficialismo cuenta con una línea argumental que posiblemente hará valer en los plenarios de comisiones. El Gobierno asegura que la boleta única de papel es prácticamente inaplicable en las primarias porque obligaría a que cada fuerza política tenga distintas boletas para resolver su competencia interna. En los distritos más grandes, como la provincia de Buenos Aires, las dificultades son mayores e incrementan las preguntas sobre cómo articular la utilización de ese instrumento en las PASO.

El dato no pasó inadvertido para los impulsores de la sesión especial de la semana pasada. Con los números en la mano, JxC y los bloques aliados buscan alternativas. Una posibilidad gira en torno a aplicar el sistema de boleta única solamente en las generales, aunque eso expondría a quienes impulsan la iniciativa ya que el proyecto llevaría, en forma implícita, la coexistencia de los dos sistemas.

En la bancada del FdT, que lidera el rosarino Germán Martínez, se preparan para contra argumentar los planteos opositores. Una línea discursiva la aportó una exfuncionaria del ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Se trata de Diana Quiodo que fue titular de la Dirección Nacional Electoral hasta el año pasado. Este domingo la exfuncionaria cuestionó la idea con una serie de datos que el oficialismo hasta ahora no hizo valer. Remarcó que "los proyectos que empuja la oposición en el Congreso no solamente no resuelven los problemas sino que los agravan".

La funcionaria buscó contrastar las bondades que sostienen en JxC. Recordó que "según una simulación basada en el proyecto de (el diputado radical con mandato cumplido Gustavo) Menna, en un escenario similar al de 2021 con 28 listas en la PASO de PBA y las categorías nacionales del 2023 con elección provincial simultánea, la boleta tendría un largo mayor a dos metros. ¿Cuánto saldría imprimir estas boletas? O lo que es más importante, ¿facilita la BUP la emisión del voto o la dificulta?", disparó.

Con esa frase ,ventiló una falencia que se viene evaluando desde la época de Cambiemos, cuando el expresidente Mauricio Macri y su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cayeron en la cuenta que la boleta única tenía un gran problema en las primarias. Además de una dimensión enorme en algunos distritos para las generales, la competencia interna dentro de un partido obliga inevitablemente a utilizar más de una boleta.

En medio de ese dilema, creció la idea de seguir con la boleta única, pero electrónica, porque lograba suplantar en una pantalla la extensión de una boleta inmensa de papel. Esa génesis dio impulso al proyecto que presentó Macri en 2016. Fue aprobado en Diputados, con el respaldo de legisladores como el actual titular de la Cámara baja, Sergio Massa, pero luego naufragó en el Senado. El dilema volverá a resonar este miércoles cuando las tres comisiones comiencen a debatir el tema. Habrá tres caminos posibles: un dictamen de mayoría que plantea una boleta única a medias, la exhumación de la electrónica o una negociación más amplia con el Poder Ejecutivo.

"Creo que nos debemos un análisis y reforma integral de la ley orgánica de los partidos políticos, una revisión del funcionamiento de las PASO y un debate sobre el financiamiento privado de las campañas políticas, tres temas más urgentes e importantes que la BUP", disparó Quiodo para plantear que el debate podría ser abordado con mayor profundidad.