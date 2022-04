La abogada acusada de espionaje que es candidata PRO pero no hace política

Abril será un mes a pura rosca en el universo de quienes ejercen el derecho. A las elecciones que a partir del martes 26 se llevarán a cabo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para renovar autoridades en el Consejo Directivo, Tribunal de Disciplina y Asamblea de Delegados, se suma en estos días el final de la campaña para la votación de las abogadas que deben sumarse al Consejo de la Magistratura para normalizar el funcionamiento de ese cuerpo conforme la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto la reforma impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner. Este martes, casi 165.000 letrados y letradas de todo el país irán a las urnas, en las que podrán optar entre la lista Abogacía Federal, liderada por María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho en la Universidad de Lomas de Zamora, y la nómina encabezada por Jimena de la Torre, quien fuera subdirectora de la AFIP y jefa de Gabinete de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Cambiemos. Involucrada en denuncias por espionaje y defensora pública de la denominada Mesa Judicial macrista, De la Torre se presenta, curiosamente, al frente de la boleta de Abogacía por la Independencia Judicial.

Difícilmente se puedan encontrar elecciones en la Argentina que no estén atravesadas por la grieta política, se trate de cámaras empresarias, organizaciones gremiales o cualquier entidad sectorial. En el caso de las elecciones para sumar dos abogadas mujeres a los dos varones que ya integran el Consejo de la Magistratura, lo llamativo es que De la Torre busca ocultar su pertenencia amarilla en la bandera de la independencia y reniega de su militancia política.

Autoproclamada especialista en derecho tributario, De la Torre participó de la redacción de la ley de blanqueo que impulsó personalmente el entonces presidente Mauricio Macri y, tras su paso por la UIF y la AFIP con Leandro Cuccioli, ocupó el cargo de jefa de Despacho en la presidencia del bloque PRO en la Cámara de Diputados, cuyo jefe es Cristian Ritondo.

De la Torre preside la ONG Bases republicanas, cuyas manifestaciones y postulados están inconfundiblemente alineados con el discurso de Juntos por el Cambio. No se trata solo de palabras. De la entidad forman parte el exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, que cobró notoriedad por la desaparición de Santiago Maldonado; el expresidente del Banco Provincia Juan Curuchet, salpicado por la causa Gestapo, y Pablo Clusellas, exsecretario de Legal y Técnica de Macri.

Llamativamente, en una entrevista con el diario La Nación a propósito de su campaña electoral, la abogada intenta desmarcarse. "Nunca hice militancia política. Soy especialista en impuestos", afirma, aunque admite: "Cuando arrancó el gobierno de Macri, me esperancé y dije ‘tengo tiempo libre’". No obstante, reconoce que "hay un respaldo de la política que viene no solo desde PRO: hay liberales o libertarios que nos apoyan, hay gente del peronismo republicano". De la Torre es secundada en la lista que competirá el 5 de abril por la directora del Departamento de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la UBA, Virginia Badino, de extracción radical.

Denuncias, causas y jueces

Más allá de la pertenencia partidaria de De la Torre, lo que enciende las alarmas en algunos pasillos judiciales es la cantidad de causas que involucran a la abogada por su presunta participación en el espionaje ilegal de la que está acusada la gestión macrista en la AFIP. De la Torre fue denunciada en el Juzgado Federal Nº 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, en la investigación contra Cuccioli, el extitular del ente recaudador del que la letrada era su mano derecha.

Una causa iniciada por el fiscal Ramiro González sobre eventuales conductas de espionaje a través del sistema de consultas del organismo puso la lupa sobre una "red ilegal de espionaje a jueces en distintos ámbitos del gobierno nacional" sobre finales de 2019. En mayo de 2020, el conductor de TV Marcelo Tinelli sumó una nueva denuncia en el mismo sentido al sostener que fue víctima de persecución por parte de la AFIP y acusó al organismo recaudador, entonces al mando de Cuccioli, de “apretar” empresas en el marco de una red de espionaje ilegal comandada desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por Gustavo Arribas y Silvia Madjalani.

De la Torre fue quien salió a responder aquellas acusaciones de Tinelli. "Jamás se utilizó la información para armar carpetazos como lo hacía @CFKArgentina. AFIP se gestionó en base a procesos reglados sin discrecionalidad", se defendió.

También ofició de escudo de Cuccioli en el denominado caso Oil Combustibles. La causa contra los accionistas de la petrolera había sido iniciada por una denuncia de la AFIP en 2016, durante la gestión de Alberto Abad, y continuada por su sucesor. Cuando en 2020 la AFIP, conducida por Mercedes Marcó del Pont, denunció a la gestión de Macri por "persecución política" y "hostigamiento fiscal", De la Torre fue vocera del rechazo a esa investigación. "Otra vez relato K", tuiteó.

Involucrada en el barro de las causas de espionaje por haber participado de conversaciones con el asesor presidencial Pepín Rodriguez Simón, refugiado en Uruguay para esquivar un pedido de captura de la jueza María Servini, De la Torre trabó, en los últimos tiempos, una cercana relación con el exministro de Justicia Germán Garavano y desde hace semanas está abocada a recorrer las provincias para apuntalar su candidatura.

En diciembre, la Corte Suprema declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura que la ley de 2006 fijaba en 13 integrantes. El fallo del máximo tribunal impuso el retorno a 20 integrantes originales, excepto que el Congreso sancione una nueva ley antes del 15 de abril, por lo que el cuerpo debe sumar dos abogadas y un representante más de las minorías de la Cámara de Diputados y del Senado, del ámbito académico, de las asociaciones de jueces y juezas y el presidente de la Corte.