AL BANQUILLO

Entre Ríos: exfuncionarios confesaron coimas y complicaron a Sergio Urribarri en la causa por corrupción

El exgobernador enfrenta un pedido de diez años de prisión y aguarda el juicio en medio de admisiones de pagos indebidos para beneficiar a un empresario.

Letra P | Juan Cruz Varela
Por Juan Cruz Varela
Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos.

Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos.

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri (PJ, 2007-2015) enfrenta un nuevo juicio rodeado de confesiones de exfuncionarios que admitieron haber cobrado coimas para favorecer al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, señalado como testaferro del exmandatario en otra causa que investiga la justicia entrerriana.

Notas Relacionadas
Cecilia Goyeneche, el día que fue restituida en su cargo como procuradora adjunta de Entre Ríos. 
JUSTICIA RECARGADA

Entre Ríos: por qué la vuelta de la fiscal Goyeneche es una mala noticia para Bordet y Urribarri

Por 
Letra P | Juan Cruz Varela
Juan Cruz Varela

La denuncia, promovida en 2018, avanzó hasta la etapa de remisión a juicio y la fijación de fecha para un nuevo debate es inminente.

Sergio Urribarri bajo la lupa judicial

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano sostienen que el exgobernador se interesó personalmente para favorecer la contratación de la firma Relevamientos Catastrales, de Cardona Herreros, para desarrollar e implementar un software en distintas reparticiones de la administración pública.

En el requerimiento de elevación de la causa a juicio, los fiscales adelantaron que pedirían una condena de diez años de prisión para el exmandatario y nueve años para el empresario Cardona Herreros.

Urribarri rechazó todas las imputaciones y sostiene que todas sus acciones de gobierno fueron auditadas y aprobadas por los organismos de control. Ahora espera una resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que demore el juicio.

El esquema de sobreprecios del 25%

De acuerdo con la acusación, en tiempos en que gobernaba Urribarri, se conformó una mesa operativa que integraban funcionarios públicos y representantes de Relevamientos Catastrales SA para gestionar distintos negocios y que la firma tuviera toda la información disponible para facilitar la adjudicación de licitaciones del Estado.

El acuerdo establecía que en el precio final que pagaría el Estado se contemplaba el costo del servicio, la ganancia de la empresa y un sobreprecio del 25% para distribuir entre funcionarios y empresarios implicados en la operación.

Inicialmente, el contrato era por $10.564.205 y se pagaron coimas por $3.022.000 a funcionarios y representantes de la empresa. Urribarri habría percibido el 36,47% del monto fijado como sobreprecio, más una mensualidad de $20 mil por 14 meses. Luego se firmaron adendas y extensiones de contratos que elevaron los términos del acuerdo inicial hasta los 26,8 millones de pesos, con las respectivas contribuciones para los funcionarios públicos.

Las confesiones que complican a Sergio Urribarri

Cuatro exfuncionarios admitieron haber cobrado coimas. Lo hicieron en juicios abreviados que les implicaron condenas, pero evitaron la cárcel, de acuerdo con las penas que adelantaron los fiscales que solicitarían en un juicio oral.

Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo e hijo del exvocal del STJ Juan Smaldone, acordó cumplir una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de $90 mil.

Del mismo modo lo hicieron Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía; José Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la provincia; y Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas, que intervinieron en distintas etapas del proceso de licitación.

La estrategia defensiva

El exgobernador está acusado por delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y cohecho. Rechazó todas las imputaciones y repitió que todas sus acciones de gobierno fueron aprobadas por los organismos de control del Estado.

Ante la consulta de Letra P, en su entorno aseguraron que están a la espera de la resolución del STJ a distintos planteos. El más importante está relacionado con las evidencias que pretenden utilizar los fiscales: cuestionan, por ejemplo, que se incorporen pruebas producidas en otros expedientes, que la defensa dice desconocer y que no pudieron controlar. “Eso impide preparar el juicio y hacer una defensa eficaz”, advirtieron.

image
El empresario paraguayo Diego Cardona Herreros.

El empresario paraguayo Diego Cardona Herreros.

Por otra parte, que algunos funcionarios admitieran en los tribunales haber cobrado coimas no implica que Urribarri también lo hiciera. En todo caso, tal vez deja en una mala posición a Cardona Herreros, señalado como pagador.

Asimismo, el reconocimiento de responsabilidad por parte de quienes firmaron juicios abreviados tampoco genera ninguna presunción en contra del resto de los imputados, ya sea Urribarri o Cardona Herreros.

La defensa política del exgobernador de Entre Ríos

En un escrito incorporado a la causa, Urribarri hizo una defensa política: “Tengo la tranquilidad de haber hecho las cosas como corresponde y el orgullo de haber llevado adelante una gestión transformadora de la mano de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quienes escribieron uno de los capítulos más importantes en la historia argentina y entrerriana”, expuso.

En términos jurídicos, las confesiones de los exfuncionarios no tienen implicancias para el resto de los acusados. Es ahí donde se dirimirá la suerte del exgobernador, que ya carga sobre sus espaldas una condena de ocho años de prisión por delitos de corrupción. La política, sin embargo, corre por otros carriles.

Temas
Notas Relacionadas
Francisco Azcué buscará la presidencia de la UCR de Entre Ríos. 
DISCUSIÓN 2027

Azcué va por el control de la UCR de Entre Ríos para allanar el camino a su reelección en Concordia

Después de la impugnación de 2025, el intendente buscará presidir el partido y respaldar su gestión con la ampliación de la alianza de Juntos con LLA.
El senador provincial Víctor Sanzberro (PJ) pide información para debatir la reforma previsional en Entre Ríos.
NO HAY PLATA

Reforma previsional en Entre Ríos: el peronista Sanzberro pone tres condiciones para avanzar en el diálogo

El senador dijo a Letra P que está dispuesto a debatir, pero le exige a la Casa Gris información y auditorías. "No estoy para administrar el ajuste", avisó.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Burford Capital, un buitre contra YPF.
LOS PERFILES DEL PODER

La batalla por YPF: ¿Burford Capital perdió pero ganó?

Por  Esteban Rafele
Luciano Laspina, flamante director ejecutivo de CIPPEC.
AFTER OFFICE

Cena de CIPPEC: dudas sobre la economía, el foco en Adorni y el debut de Laspina

Por  Gabriela Pepe
Axel Kicillof, el ministro Pablo López y el Asesor General Santiago Pérez Teruel salen de la Corte Suprema después de la audiencia por los fondos previsionales  
PULSEADA MILLONARIA

La Corte emplazó a la Nación a presentar una propuesta por la deuda previsional con Kicillof

Por  José Maldonado
Verónica Magario.
LA INTERNA ETERNA

Legislatura bonaerense: Kicillof enfrenta a Massa y La Cámpora por el control de comisiones clave

Por  Juan Rubinacci