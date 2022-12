Juez planifica un verano en ambulancia para soldar su candidatura

CÓRDOBA (Corresponsalía) Luis Juez asegura que quiere ser respetuoso del descanso que miles de personas en el país esperan para sus vacaciones, especialmente tras un año surcado por una punzante crisis económica. “La gente no quiere que la aturdan. No quiere que la atormenten en su descanso”, afirma el senador. Sin embargo, espera salir fortalecido del verano previo a las elecciones para renovación de autoridades en la provincia, que lo tienen como uno de los precandidatos a gobernador por Juntos por el Cambio (JxC). Con ese horizonte, propone para enero mismo iniciar un proceso de reclutamiento de intendentes que queden al desamparo ante la caída de la reforma electoral que impulsaban para aspirar a una re-reelección, hoy no permitida por la vigente ley 10406.

La planificación que proyecta persigue dos objetivos. Por un lado, consolidarlo como el postulante más conocido dentro y fuera de la provincia, en tiempos donde la resonancia del nombre, siquiera vía polémicas, puede resultar más relevante que las propuestas. “Vamos a sostener lo que venimos haciendo, no tenemos problemas de instalación”, aseveran en su equipo.

Por otro lado, buscará incrementar su respaldo al interior de JxC, algo que puede resultar clave para la definición de candidaturas, por las que deberá pulsear con Rodrigo de Loredo. Aunque tal proceso no ha sido formalizado en un reglamento, los socios de la alianza han acordado ya dos herramientas: batería de encuestas e internas, en caso de que las primeras no permitan conclusiones taxativas. Renuente a tales elecciones, aduciendo una posible “intromisión del peronismo”, Juez sigue prefiriendo hablar de consenso, eufemismo para referir a apoyos dentro y fuera del espacio opositor.

Se trata de un nutrido grupo de alcaldes que por meses reclamó una reintepretación del texto, recorriendo meandros ejecutivos, legislativos y hasta judiciales. Molestos con propios y extraños, varios han deslizado que no colaborarán con sus líderes partidarios en las lides provinciales. Es decir, no condicionarán a otras conveniencias la definición de su propio cronograma electoral ni se comprometerán a trabajar por ningún aspirante.

“Vamos a convocar a todos los intendentes del espacio que se hayan quedado sin la re-reelección. Los vamos a invitar a que participen de la planificación y en la elaboración de nuestras propuestas de gobierno”, anticipa Juez, confiado en revertir la bronca que atraviesa los municipios.

“Los invitaremos a que formen parte de la organización, porque saben gestionar muy bien con la poca guita con que cuentan y conocen las necesidades reales de la gente. Que sepan que contamos con ellos”, profundiza. Del grupo objetivo, casi un tercio pertenece a la alianza cambiemista: 80 a la UCR y 30 al PRO. Particularmente, las autoridades municipales radicales han sido las más críticas e insistentes en la necesidad de reformar la normativa que les impide pelear por otro mandato, particularmente ante la bancada correligionaria. Aunque en muchos casos fueron señalados como funcionales a los sucesivos éxitos de Hacemos por Córdoba, su permanencia en el redil puede ser clave ante un escenario electoral de paridad.

Se trata también de una osada jugada para un juecismo que no gobierna municipios, a sabiendas que la territorialidad es valor preciado por una UCR que ve, después de años, la posibilidad de recuperar la gestión de la provincia y de la capital. Sabe Juez que, pese a invitaciones y atenciones de la dirigencia radical, una parte del universo boinablanca lo sigue mirando con recelo.

Rito

En paralelo, cumpliendo el rito invariable en los veranos mediterráneos, el senador visitará los festivales de los valles turísticos de la provincia. “Vamos a ir a lugares que permitan multiplicar la exposición”, rubrica.

El cronograma de asistencia a eventos masivos estará ajustado con el de las figuras presidenciables con quienes ya se ha mostrado cercano: Horacio Rodríguez Larreta, referente de las palomas del PRO, y Patricia Bullrich, líder del sector halcón amarillo.

“Vamos a trabajar con todos los dirigentes que quieran cambiar el signo político en la provincia”, afirma el exembajador en Ecuador. En tal descripción cabe aún Mauricio Macri, pese a la creciente distancia entre ambos, particularmente después de que el expresidente se reuniera con Martín Llaryora, el aspirante a gobernador por Hacemos por Córdoba. “Lo voy a esperar que vuelva de Catar para hablar. Fue una picardía lo que pasó, aunque no creo sea algo decisivo”, afirma Juez.

Ambigüedades aparte, el exintendente tiene tres boletos reservados, todos ellos para coincidir con el jefe de Gobierno porteño: primero a Jesús María, para el Festival de Doma y Folklore que se llevará a cabo del 6 al 16 de enero; luego a Villa María, para asistir al Festival de Peñas, que se concretará del 10 al 14 de febrero. Entre ambos, agenda una recorrida por Villa Carlos Paz y localidades aledañas.

En el larretismo cordobés no descartan que su referente pueda completar su periplo con su asistencia al Festival de Folklore de Cosquín. Por si acaso, el líder del Frente Cívico ha definido que su única semana de descanso será la tercera del año, entre el 15 y el 21 de enero. Será, con familia completa, en la costa argentina.