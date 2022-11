Juez tras la reunión de Macri y Llaryora: "Molesta, irrita, no ayuda y confunde"

CÓRDOBA (Corresponsalía) Luego de que se conociera la reunión que Mauricio Macri mantuvo con Martín Llaryora días atrás en Olivos, el senador y precandidato a la gobernación por Juntos por el Cambio (JxC) en Córdoba Luis Juez estalló contra el expresidente, a quien cuestionó por el encuentro con el principal adversario de su espacio político en las elecciones mediterráneas del año próximo. “Confunde y molesta. Cuál es el motivo para juntarte con el enemigo de Cambiemos en Córdoba. Me cayó horrible”, dijo el líder del Frente Cívico en una entrevista con la cordobesa Radio Pulxo.

El intendente de Córdoba se reunió con Macri el jueves pasado, al regreso de su gira por los Estados Unidos. Según pudo reconstruir Letra P, la conversación se extendió una hora y media. Durante ese tiempo, intercambiaron miradas respecto al contexto internacional y coincidieron en la necesidad de insertar a la Argentina en el mundo. En el marco preelectoral, quienes filtraron la información del encuentro no negaron ni afirmaron que se hubiera hablado de candidaturas nacionales y, lo que más le preocupa a Juez, de la posibilidad de que el afán de Llaryora de ampliar la base electoral de Hacemos por Córdoba contemple algún tipo de acuerdo con el PRO.

"Molesta e irrita. No ayuda, confunde”, se despachó el senador, que reflotó su discusión histórica con el exmandatario. "No le pido permiso a Macri para nada”, repitió.

“Se lo voy a decir cuando lo vea. No es bueno que nuestros dirigentes hablen con nuestros enemigos”, dijo Juez, que volvió a hacer un llamado a sus socios en la coalición para "no regalarle nada al peronismo". "Yo puedo tolerar que mis hijos se hayan criado con un gobierno del PJ en la provincia de Córdoba con altísima corrupción, pero no puedo tolerar que mis nietos tengan que vivir con un gobierno así durante los próximo 20 años, eso no se negocia", había afirmado el jueves, en caliente, en una entrevista en LN+.



"Esta reunión es un botón de muestra del daño que buscan hacernos. Ellos saben cómo generar situaciones de zozobra en nosotros”, afirmó el senador que por estas horas disputa por la máxima candidatura opositora en Córdoba con el aún indeciso radical Rodrigo De Loredo.