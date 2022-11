De Sarandí a La Plata, otra vez hay aroma de lanzamiento

"Quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, los que sufren, los que necesitan, los comerciantes que tienen que levantar la persiana, los empresarios que dan trabajo... Esta es la Argentina que queremos, esto es Unidad Ciudadana, para que lo entiendan todos y todas". Aquel 20 de junio de 2017, Cristina Fernández de Kirchner habló durante 45 minutos sin revelar lo que el clamor esperaba de ella: un lanzamiento formal de su candidatura. En la cancha de Arsenal, después de que una treintena de ciudadanos y ciudadanas contó cómo vivía en la era Cambiemos, la futura postulante a senadora se limitó a lanzar un nuevo sello electoral que dejaría atrás la marca de 12 años del Frente para la Victoria. Aquel día, bisagra para su currículum ya que marcó el fin de su corto retiro de la política, dejó una foto. Esa instantánea, con ella arriba del escenario frente a una multitud, es la imagen usada en el afiche oficial para su próximo discurso del 17 de noviembre.

Como en 2017, la vicepresidenta será la única oradora en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata. El eslogan para la convocatoria tiene todo de compaña: "La fuerza de la esperanza". Después de su monólogo en el plenario de la UOM de Pilar, donde ofició de invitada, ahora será la anfitriona del Día de la Militancia. "Quien dice que sabe qué va a decir Cristina miente", es el mantra que repiten cerca de la expresidenta en la previa de cada acto. Se descuenta, igual, que hablará más de política en su segunda reaparición en directo en un mismo mes.

Bastante tela dejó para cortar en el acto sindical. Quedó en el aire la sensación de lanzamiento con la promesa que lanzó: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría"; un revival del "haré todo lo posible" del llano que desembocó en el binomio del Frente de Todos. Alberto Fernández, que ese 17 estará regresando al país del G20, por ahora no está siendo contado como invitado por la organización.

"Lo mejor que nos puede pasar es Cristina candidata", reclaman desde un distrito del conurbano en el que siguen con preocupación la caída de intención de voto del Presidente, considerando que la elección es imposible que no se nacionalice. La salida CFK 2023 ya tiene hasta un argumento del marketing electoral, que coincide con el afiche de la convocatoria en La Plata. "Es la única con la que se puede construir la situación de esperanza. No es solo recuerdo, es la persona que puede garantizar un futuro mejor porque ya lo hizo. Es lo mismo que pasó con Lula", enarbolan como argumento para explicar un post-frentetodismo con la exmandataria de cabeza. En otras palabras, ella fue la garante en 2019, pero no alcanzó.

Con el espejo del regreso al poder del líder del PT en Brasil, el operativo por Cristina Kirchner sigue. En forma subterránea, pero apenas disimulada. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió este miércoles una obra de repavimentación en Ezpeleta con el ministro Gabriel Katopodis, a quien en la Casa Rosada imaginan en una lista el año que viene. Ambos posaron con un cartel que decía "Mayra-Cristina 2023".

El martes, con la excusa de la inauguración de una sede del Instituto Patria en Moreno, comenzó a circular un video que ensalza los dos mandatos de la exjefa de Estado. "¿Por qué la bancamos? Porque nos dio años de felicidad o porque nos dio su alegría?", comienza el locutor, con imagenes referentes a la reestatización de YPF y Aerolíneas Argentinas y la creación de la AUH. "¿Porque nos dio un futuro o porque no olvidó el pasado?"; "¿Porque con ella podemos soñar o porque con ella los sueños se hacen realidad?", son otros interrogantes con perfume de campaña que se escuchan en la pieza audiovisual.

El clamor también es sin tapujos. Andrés Larroque insistió este miércoles: "Donde vamos nos preguntan si Cristina va a ser candidata. La gente nos pide que vuelva". El dirigente camporista y ministro de Axel Kicillof viene sosteniendo, cuando le preguntan, que él trabaja por la postulación de la vice.

La pregunta del millón: ¿se lanzará en La Plata? Los tiempos están acelerados, pero no tanto. Si bien hay un apuro de la política para sentar las bases antes del Mundial, el kirchnerismo siempre jugó al misterio desde la adivinanza "pingüino o pingüina" de 2007. Lo que presagian en ciertas oficinas del FdT es que la vice marcará un rumbo, como en 2017, cuando lanzó Unidad Ciudadana. Con dos discursos en un mismo mes, retomó la centralidad con la que había planificado apariciones quincenales hasta que le gatillaron en la cabeza. La idea era tomar el control del volante del oficialismo, lo cual quedó stand by con el intento de magnicidio.

La pregunta de los dos millones: ¿será candidata? En el cristinismo responden con el "si el pueblo quiere, Cristina puede". La estrategia electoral, en cambio, frente un escenario económico incierto, va por otro camino. En un despacho de la Casa Rosada, este regreso a la marquesina es evaluada como el recuerdo de que la lapicera sigue teniendo dueña. En esa lógica, enmarcan el clamor por la clausura de la reelección de Fernández y la nueva reaparición de CFK dentro de una futura negociación en un mesa que tendrá mayoría de sillas cristinistas. "Tienen que sentarse los que tienen votos, Cristina y Sergio (Massa)", validan parte de la teoría cerca de la titular del Senado.