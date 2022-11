Un apoyo radical amenaza con hundir más al rector de la Universidad de Formosa

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto Parmetler, siempre ligado al peronismo y a su bloque en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), sigue recibiendo la presión de las organizaciones gremiales de docentes, estudiantes y no docentes ante su acercamiento a referentes de la oposición al gobernador Gildo Insfrán, en particular al diputado nacional, referente radical y exjuez federal Fernando Carbajal.

Parmetler es señalado por quienes integran estos sectores de la UNaF por tejer lazos con referentes del radicalismo universitario que lo acercaron a Carbajal quien, tras salir segundo en las elecciones legislativas de 2021, ya se arma para desbancar a Insfrán a través de Juntos por una Formosa libre, la versión provincial de Juntos por el Cambio.

Docentes, estudiantes y no docentes, que ya cuestionaron ante la Justicia el proceso para su reelección al frente de la UNaF, ahora identifican nombramientos de docentes vinculados a la oposición como la legisladora provincial Agostina Vilachi y su par Miguel Montoya (UCR), quienes entraron en la nueva carrera creada recientemente por Parmetler: la Tecnicatura en Software.

Parmetler inició en septiembre su segundo mandato con un proceso electoral cuestionado por la oposición universitaria, que todavía espera resolución de la Corte Suprema de Justicia; pero aquel ruido inicial se sostiene porque hay nuevas denuncias por nombramientos irregulares y abuso de autoridad presentadas por quienes representan al personal no docente. La situación involucra la designación de su esposa, Zully Mabel Rivero, como directora general administrativa.

La Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Formosa (ATUNF), cuyo secretario general es Milcíades Olmedo, es una de las fracciones que objeta a Parmetler. Reclama paritarias desde 2019 y asegura que se violenta el convenio colectivo con nombramientos teñidos de irregularidad y cambios de funciones al personal que encabeza los reclamos.

La gremial sostiene que se duplicaron los cargos del sector y que quienes cuestionan a las autoridades de la UNAF deben cumplir sus cargas horarias “en condiciones absolutamente inhumanas que atentan contra las normas vigentes de seguridad e higiene”. Ante esta situación, radicó una denuncia ante el Juzgado Federal de Formosa, por la que Parmetler y su esposa debieron comparecer ante los tribunales.

Además, entre otros planteos, advierte que están frenadas las revalidaciones de los concursos y no hay fondos para la investigación, cuyos incentivos –denuncia- se pagan con retrasos.

Mónica Daldovo, docente de la Facultad de Humanidades y referente del Frente de Todos Universitario, manifiesta además preocupación por la disminución del número de estudiantes y pone como ejemplo lo que sucede en la unidad académica de la que es parte: Después de la pandemia quedó un 60% del estudiantado.

Pese al cuestionado proceso electoral, anticipado y sin la representación de los claustros, el rector asumió en septiembre junto a Emilio Grippaldi como vicerrector. En un acto en el hotel Howard Johnson sin la presencia de Insfrán, quien sí había estado en el inicio de su primer mandato, se dio inicio a un período que involucró también declaraciones contra la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).

El rector, que había negado a Letra P irregularidades en las elecciones, dijo a medios locales que el presupuesto asignado para la universidad en 2023 será “insuficiente” de acuerdo con lo proyectado por la SPU e integrantes de su equipo declararon complicaciones en la situación financiera este año. Por ejemplo, en los últimos días las autoridades habían advertido que podían llegar a pagar en dos partes los sueldos de octubre, pero finalmente depositaron la totalidad.

El grupo denunciante niega, sin embargo, que la solución sea la intervención de la UNAF. En igual sentido se manifestó el ministro de Educación, Jaime Perczyk, durante la reunión de comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, donde negó esa posibilidad y habló de “dificultades vinculadas a rendiciones” de parte de la institución que conduce Parmetler, quien no respondió a Letra P ni por las auditorías en marcha, ni por la situación financiera, ni por las denuncias por las que fue citado junto con su esposa.

El reclamo por la tensa situación financiera de la UNAF llegó a la Cámara de Diputados cuando el radical y exministro de Agroindustria de Cambiemos Ricardo Buryaile le cuestionó a Perczyk falta de partidas a la institución y un supuesto intento de intervención. El ministro negó esta posibilidad. A la vez, la SPU certificó un reclamo de fondos de parte de la UNAF, pero respondió que la transferencia de fondos se realiza durante 2022 de acuerdo al presupuesto prorrogado.

"No intervenimos universidades, no lo hemos hecho y no está en las prioridades de nadie hacerlo", dijo el ministro sobre la situación de la UNAF. Mientras tanto, en la provincia gobernada por Insfrán avanza la puesta en marcha de la Universidad Provincial de Formosa en Laguna Blanca, ciudad natal del mandatario.