“En Juntos por el Cambio ya están incorporadas las ideas liberales”

CÓRDOBA (Corresponsalía) A diferencia de la polémica que atraviesa a la oposición a nivel nacional alrededor de Javier Milei, en Córdoba Juntos por el Cambio (JxC) tiene una pata liberal y está consolidada. A casi un año de su incorporación formal, el Partido Liberal Republicano es uno de los seis que se sienta en la mesa provincial que define las reglas de juego para 2023 y la mayoría de quienes adhieren a ese ideario ya están bajo el paraguas de la coalición opositora.

Liderado por Martín Carranza Torres, el espacio está completando formalmente su unión con Republicanos Unidos, fuerza que tiene como máxima referencia nacional a Ricardo López Murphy, a quien impulsan en su sueño presidencial.

En esa coyuntura, el abogado resta dramatismo al conflicto suscitado en torno a la relación del referente de ultraderecha con la alianza opositora. Según interpreta, no se trata de un rechazo expresado por el pleno cambiemista, y mucho menos un no definitivo. En la misma sintonía, afirma que las ideas “liberales” ya circulan por el trazado opositor y cuentan con distintos referentes. Entiende que ha sido una demanda de la sociedad y se consolidará durante la gestión de un futuro gobierno.

-JxC descartó la incorporación de Milei a Juntos por el Cambio. ¿Qué opina?

-No creo que esté descartado ni que sea definitivo, tampoco lo ha decidido JxC. Lo que está decidido es que el armado de las alianzas se va a hacer por consenso de todas las fuerzas. De todos modos, eso no significa que no haya dentro de JxC una enorme vocación por incorporar las ideas liberales, tanto para el armado electoral como para un gobierno. El espacio tiene claro que la unidad es un deber. En Córdoba, mucho más. Fue el mandato clarísimo de los cordobeses.

-Elisa Carrió y Gerardo Morales, referentes de dos socios principales de JxC, dijeron que no quieren a Milei en la alianza.

-Sí, pero no es una decisión tomada por JxC en conjunto.

-¿Puede haber una revisión?

-Claro. De hecho, hay dirigentes como José Luis Espert con quienes trabajamos juntos. Milei acompaña muchos proyectos de diputados del PRO. No veo que haya una tragedia.

-¿El armado de JxC a nivel nacional debe tener algún límite ideológico?

-Por supuesto que sí. Me parece que la construcción de la Argentina que viene requiere de una unidad opositora que tiene que ser claramente republicana, con los valores de la Constitución. Al que no le guste, que se vaya a otro lado.

-¿Qué va a ocurrir entonces con las voces y sectores de extrema derecha que manifiestan poco apego por la Constitución?

-Hay que ver cómo se hacen los armados políticos. En 2019, para ganar las elecciones nacionales, a JxC le faltó la incorporación de sectores como el nuestro: liberal y republicano. Esa ampliación era imprescindible. JxC lo entendió e incorporó dirigentes liberales. De nuestro lado, entendimos que la unidad es necesaria. Tenemos que sentarnos a conversar con gente con la que no pensamos lo mismo.

-¿Cómo ve el armado de JxC en Córdoba?

-El año pasado sacamos un millón y pico de votos. Ahí está el secreto: unidad de la oposición. Estamos viendo un final de ciclo. Ya no se discute si hay una buena gestión de Juan Schiaretti o no. Está claro que terminó la alternancia supuesta en la que José Manuel De la Sota y Schiaretti estuvieron 25 años para hacer entre ellos un mismo gobierno.

-¿Cuán conveniente puede resultar, entonces, una aproximación a Schiaretti?

-No contribuye. Confundiría mucho. Algunos dirigentes pueden tener concupiscencia para ir por ese lado, pero el mensaje fue suficientemente claro. Las elecciones provinciales de 2015 y de 2019 fueron parte de un acuerdo para que Mauricio Macri fuera presidente y Schiaretti, gobernador. Ese acuerdo se rompió cuando los cordobeses nos dijeron, el año pasado, que había que romperlo. La gente nos está diciendo lo que hay que hacer.

-La falta de acuerdo con Milei a nivel nacional, ¿puede tener impacto en Córdoba?

-A nivel nacional puede tener una influencia importante. Cualquier candidato que Milei ponga en su boleta tiene serias posibilidades. A nivel provincial, la cosa es distinta: hay que tener candidatos, estructura, proyecto. Eso requiere de un armado político del que todavía carece. No porque no haya liberales dispuestos a hacerlo, sino porque estamos en otros armados. Tenemos partido, tenemos alianza, estamos haciendo un partido nacional y estamos llevando un mensaje al electorado desde la política, no desde la ruptura. El liberalismo es un mensaje de esperanza, no de bronca. La bronca sirve políticamente en épocas de crisis, pero no resuelve los problemas.

-¿Por qué no se han unido las distintas expresiones liberales en Córdoba?

-Hay egos exacerbados y también diagnósticos inadecuados sobre la cantidad de votos que iban a lograr. Casi todas esas expresiones, muy minoritarias, no llegaron a superar siquiera el piso electoral requerido para mantener la personería. No es que no hubo candidatos: hubo un exministro de Economía como candidato a senador y no llegó a sacar un punto.

-¿Usted sostiene que la mayor parte de los liberales está actualmente en JxC?

-Sí. Las elecciones pasadas lo demostraron. Si hay tantos liberales como suponemos, los votos estuvieron en JxC, porque acompañaron el mensaje de la sociedad cordobesa: la prioridad era la unidad en la oposición para ganar el gobierno.

-¿Cómo se planta su espacio, que es parte de la Mesa provincial de JxC, en la puja por las candidaturas en Córdoba?

-No veo problemas. Las internas en las PASO de 2021 fueron un bálsamo maravilloso. Se resolvieron los problemas de manera democrática. No hay que tenerle miedo a eso. Habrá reglas claras: que se presente el que quiera y al que gane lo vamos a acompañar.

-Milei construyó un perfil de outsider y antisistema. ¿Luis Juez puede capitalizar esa búsqueda en Córdoba con un estilo similar?

-Coincido. Él asumió un poco ese liderazgo, tal vez porque no hubo otro, tal vez porque no han permeado candidatos antisistema. Milei es único, pero puede ser que Juez haya aglutinado a los enojados con el sistema por su manera de ver las cosas.

-Su partido se está incorporando a Republicanos Unidos. ¿López Murphy es su candidato a presidente o tienen algún referente del PRO?

-Es nuestro candidato a presidente. JxC va a definir sus candidaturas de manera democrática. No tengo ninguna duda de que entre ellos estará Ricardo y de que el próximo Presidente será de JxC.