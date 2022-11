Los planes de Milei en Buenos Aires: ocho bancas legislativas y Piparo candidata

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El sueño político de mediano plazo del diputado de ultraderecha Javier Milei y de la tropa bonaerense que lo compaña es triplicar la cantidad de bancas que tiene en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y los concejos deliberantes y, de máxima, meterse en el balotaje presidencial o, al menos, convertirse en condicionante para el próximo gobierno. El economista de los pelos revueltos busca empujar su ambicioso plan -que un año y medio atrás sonaba quimérico para parte de sus detractores- con la candidatura a la gobernación bonaerense de Carolina Piparo, aliada en fuga de José Luis Espert, el libertario que este viernes lanzará en la Ciudad su postulación para conducir la provincia que gobierna Axel Kicillof.

Desde 2021, en la Cámara de Diputados bonaerense hay tres bancas que responden al liberalismo. Dos legisladores y una legisladora trabajan de forma no coordinada la propuesta presidencialista de Milei. Son Guillermo Castello y Nahuel Sotelo, que integran la bancada Avanza Libertad, y Constanza Moragues Santos, que rompió de manera inconsulta el bloque para crear La Libertad Avanza. A ellos, de acuerdo al entusiasmo que manejan y las encuestas de sus rivales, quieren sumarle cinco bancas. Con un total de ocho representantes legislativos creen estar en condiciones de visibilizar la agenda de privatizaciones, desguace público y mano dura que tienen en su plataforma de gobierno.

Quien combina mejor un alineamiento político directo con el economista que pretende cerrar el Banco Central es Sotelo, quien, a su vez, aporta un despliegue territorial del que carece el liberalismo. Lo hace a través de La Julio Argentino, la agrupación que fundó y nombró en referencia al expresidente que el revisionismo histórico pone en un manto de polémica por sus estratégicas campañas militares contra los pueblos originarios que habitaban la Patagonia y parte de la pampa. Tiene presencia en La Matanza, Lomas de Zamora, Berazategui, Avellaneda, Luján, Dolores y Quilmes, este último distrito gobernado por La Cámpora, en el que recientemente inauguró un local junto a Milei.

En el caso de Castello, si bien también cuenta con un despliegue territorial en la Quinta sección electoral, no trabaja aún cien por ciento bajo la conducción de Milei. De hecho, el legislador se para entre Milei y Espert y está detrás de un gran acuerdo liberal que los vuelva a unir, algo que hoy parece muy poco probable, sobre todo después de que Espert anunciara su lanzamiento como candidato a gobernador sin una referencia nacional clara.

Según cuentan en el entorno del líder de La Libertad Avanza, Espert padeció el desguace de su estructura partidaria en la provincia, producto de los múltiples amagues de acercamiento político al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y al diputado Diego Santilli. “Piparo ya trabaja política y legislativamente con el bloque de Javier y, en la Legislatura, Nahuel y Constanza están abiertamente con él. Castello también intentó acercarse”, cuentan. Desde esa base es que esperan convencer a la exlegisladora de Propuesta Republicana (PRO) para que se presente como candidata a gobernadora del espacio de derecha, aunque, aseguran, Piparo está más inclinada a disputarle el poder municipal a Julio Garro en La Plata.

Las fugas con las que se benefició Milei sucedieron también en numerosos distritos en los que lograron bancas en los Concejos Deliberantes. Por caso, Celeste Arouxet, de Olavarría; Solana Marchesan, de Pilar; y Graciela Aristi, de Escobar, abandonaron al economista con calvicie para sumarse al armado de su antiguo aliado. Y de los 81 candidatos locales que encabezaron listas en 2021 por Avanza Libertad, buena parte persigue la misma lógica. “De mínima, vamos a tener el año próximo candidatos en 81 distritos, desde ahí tenemos todo para crecer”, se entusiasman.

El menemista y exaliado del diputado Emilio Monzó Sebastián Pareja está a cargo del armado bonaerense. Ya designó a dos personas por cada una de las ocho secciones electorales para que coordinen estrategias y propongan a los próximos candidatos y candidatas locales, a quienes luego evaluará la mesa nacional a la que se sienta Milei, su hermana Karina Milei y Carlos Kikuchi.

“Algunas encuestas nos dan tercero, incluso, a veces no dan en segundo lugar; en cualquier caso, no es imposible que nos metamos en un balotaje”, remarcó a Letra P uno de los incondicionales del liberalismo y admitió que si Larreta y Santilli son los candidatos de Juntos se podrían ver beneficiados en 2022. “Casi no discutimos con el peronismo, porque a quien le vamos a disputar poder y votos es al PRO, y no hay dudas de que si Juntos por el Cambio presenta a dos palomas el año que viene, buena parte de esos votos van a venir con nosotros”, concluyó.