La rabia llega a Neuquén: Milei presentó a Eguía como candidato a gobernador

NEUQUÉN (Corresponsalía Patagonia) Finalmente, el periodista y empresario de medios Carlos Eguía oficializó la ruptura con Juntos por el Cambio (JxC) y la conformación de una lista que representará a Javier Milei en Neuquén. A través de una foto, confirmó lo que Letra P había anticipado en la mañana del martes. "En JxC son patéticos, se traicionan, se mienten entre ellos, están todos peleados, cuando hacíamos las reuniones semanales lo único que parecía importante era cómo repartir los cargos”, deslizó en un comunicado. En consecuencia, La Libertad Avanza se presentará como alternativa en la tierra de Vaca Muerta y dispersa aún poco más el escenario electoral provincial, en claro beneficio al oficialista Movimiento Popular Neuquino (MPN).

"Yo que no vengo de la política y pensaba que me iba a encontrar con un lugar donde se hablara de solucionar los problemas de la gente que no llega a fin de mes, de la inseguridad, ayudar a los jóvenes a que consigan un empleo, mejorar la calidad de vida de los jubilados, ayudar a los comerciantes y a las pymes, sacar a los terroristas mapuches; pero me equivoqué, me encontré con un gallinero todo revuelto", se justificó Eguía.

Al instante de viralizar la imagen con el economista que encarna las ideas del liberalismo salvaje, utilizó el mismo lenguaje que su nuevo faro nacional: habló de casta y de acuerdos permanentes entre la dirigencia neuquina con sindicatos. “Me di cuenta que el único distinto para gobernar y cambiar las cosas es Javier Milei. Tiene los huevos para hacerlo, no le miente a la gente, dice lo que realmente piensa y lo cumple”, se atajó. Sus declaraciones contrastan con la postura que había asumido días atrás, cuando afirmó su pertenencia en JxC tras el portazo de Rolando Figueroa en el MPN. “No vamos a ir como colectora de nadie, vamos a acompañar a Pablo Cervi”, señaló días atrás en diálogo con LU5.

Eguía, quien hasta hace horas se mostraba como el alfil neuquino de Elisa Carrió, ya había detonado JxC el año pasado. Por esa razón, la alianza se presentó dividida en las elecciones legislativas. Cervi logró casi el 23% de los votos al frente de la boleta de Cambia Neuquén, que aglutinaba a la UCR y el PRO, y Eguía cosechó 14% con la Coalición Cívica. Si bien las matemáticas no aplican a la política de manera automática, ambas fuerzas sumadas superaron el 29,42% que obtuvo el MPN con Figueroa al tope de la lista ganadora. Cerca del oficialismo hay quienes recuerdan la frase que recomienda conocer el pasado para entender el presente.

El dirigente mediático concluyó de manera estridente su presentación con la nueva camiseta libertaria. “El país se encuentra en una situación desastrosa, a la que nos llevaron todos los que nos gobernaron los últimos 40 años. Radicales, las alianzas, Cambiemos, peronistas y ahora estos impresentables de Kristina (sic), Alberto (Fernández), (Sergio) Massa y toda su runfla de La Cámpora”.

Tras un cierre, que incluyó el ya tradicional “viva la Libertad, carajo” de Milei, Eguía se convirtió en el centro de atención para JxC. Como lo advierten en reserva, su jugada solo beneficia –entienden– al MPN, que necesita de una oposición atomizada para llegar al tan ansiado número mágico que le permita romper la barrera de las seis décadas consecutivas en el poder.

Con la decisión de mantener la estrategia de alcanzar la mejor fórmula competitiva, la mesa provincial de JxC desarrollaba un encuentro este jueves para decidir el rumbo. Como ya explicó Letra P, las alternativas que imagina la alianza opositora para 2023 son básicamente dos: una boleta con el diputado radical Cervi como candidato a gobernador o lograr el mejor acuerdo posible con Figueroa, quien busca recoger a los sectores heridos de cada fuerza nacional.