Mestre y un pedido “de corazón”: fórmula conjunta para ganar en Córdoba

CÓRDOBA (Corresponsalía) “De corazón voy a pedir que se pongan de acuerdo. Tienen que armar una fórmula conjunta. Ambos están muy bien posicionados, son candidatos muy fuertes. Si comparten la fórmula estaremos en una posición muy competitiva. También lo necesita Córdoba, porque necesitamos alternancia”. La propuesta es de Ramón Mestre, exintendente de Córdoba y líder de una de las principales corrientes del radicalismo en la provincia. Los aludidos son los precandidatos ya confirmados de Juntos por el Cambio (JxC) para la disputa por la gobernación que se realizará el próximo año: su correligionario Rodrigo de Loredo y el senador Luis Juez.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Ese espíritu de unidad, con pretensión de transversalidad para todo el espacio cambiemista, será el eje sobre el que discurrirá el acto que la corriente Confluencia, de ADN mestrista, ha convocado para este miércoles por la noche en el club Argüello Juniors, ubicado en el populoso barrio del norte de la ciudad.

El acto cerrará el Lolapallooza radical que comenzara el pasado sábado con el conversatorio organizado por Mario Negri, también en el norte de la ciudad, y continuara el lunes, en el acto convocado por De Loredo. Como en ambas ocasiones, fueron cursadas invitaciones para todas las autoridades y referencias de los partidos que integran JxC en Córdoba.

También podés leer Mestre planta su propia fecha en el Lollapalooza del radicalismo cordobés

Buena parte de la atención estará puesta precisamente en el presidente del bloque Evolución en Diputados, quien oficializara su candidatura apelando a un curioso proceso: no lo hizo ante el auditorio repleto de figuras de la coalición, sino recién ante las cámaras del Canal Doce de Córdoba, parte del Grupo Clarín. Aunque se espera por él, dada su actividad parlamentaria el extitular de ARSAT no ha confirmado aún su presencia, Sí estará su mano derecha, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.

Tampoco estará Juez, tironeado en el Senado por la disputa sobre la representación en el Consejo de la Magistratura, que lo tiene en el ojo de la tormenta. Enviará, como toda señal, un video que se difundirá antes que comiencen los discursos.

El encuentro de este miércoles servirá como antesala también de la enésima negociación para la elaboración de un reglamento para definir los mecanismos de selección de candidaturas del espacio opositor. En las últimas semanas, desconfianzas y especulaciones volvieron a empantanar el camino. Las principales sospechas apuntan al joven dirigente radical y al líder del Frente Cívico. Sin embargo, Mestre cree que el tan mentado acuerdo es aún viable.

“Veo factible que haya una fórmula conjunta. Entramos en terreno de las individualidades, de lo que defina cada uno, pero debe primar la construcción colectiva. Este es un gran momento de Juntos por el Cambio, tanto en el país como en Córdoba. Hay que aprovecharlo”, analiza el actual coordinador por la UCR de la Mesa Nacional de la coalición opositora.

También podés leer Mestre se desmarca de Negri y alienta a De Loredo a desafiar a Juez

Dada su condición boinablanca, Mestre asegura que siempre preferirá que las listas de JxC sean encabezadas por radicales, comenzando por la que disputará la gobernación. Sin embargo, entiende que la prioridad será el triunfo para desplazar al peronismo cordobés tras 24 años en el poder. “Si no hay acuerdo, el reglamento debe contemplar la realización de internas, pero es nuestro momento”, añade.

De inmediato, reafirma el pedido de definición de cronograma electoral al gobernador Juan Schiaretti. “En Hacemos por Córdoba todo se ordena con el dedo. El Gobierno no da fecha, no precisa las reglas de juego. Solo intenta sembrar internas y desconfianza, pero nosotros tenemos democracia interna y nuestra propia garantía institucional”, afirma Mestre.

Tres voces, una incógnita

Tres dirigentes harán uso de la palabra en el mitín de hoy. Además del exintendente hablarán Liliana Ruetsch, intendenta de Ticino y vicepresidenta del Comité Provincia, y Diego Mestre, exdiputado y presidente del Comité Capital de la UCR.

En las últimas semanas, el nombre del menor de los hermanos se sumó a la lista de precandidatos a la intendencia de la capital. Aunque algunos lo tomaban como una jugada estratégica para apurar definiciones, la confirmación de la opción provincial de De Loredo parece allanar el camino a la disputa.

Aunque en su entorno remarcan que no habrá anuncio o lanzamiento alguno, no se privan de señalar las jinetas que sustentarían la pretensión del exdiputado. Las mismas que marcan una diferencia con otros postulantes. “Diego ha competido y ganado internas, nadie le regaló nada. Conoce la ciudad, su territorio, como pocos. Además, trabaja con un gran equipo de profesionales para elaborar propuestas de gestión. Hoy no dirá nada, pero ya está dejando una marca”, afirman a Letra P voces de ese equipo.