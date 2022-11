De Loredo recoge el guante de Juez y va por la gobernación de Córdoba

CÓRDOBA (Corresponsalía) Rodrigo de Loredo será candidato a gobernador. Aún no lo expresa públicamente de manera explícita, pero trabaja con tal guía. El anuncio oficial llegará a comienzos del año próximo. Hasta entonces, continuará engrosando su lista de avales para exhibir fortaleza cuando se decidan los nombres que presentará Juntos por el Cambio (JxC) para los comicios provinciales de 2023. En ese camino, inclusive contempla la posibilidad de una interna como la que plantea su socio y rival Luis Juez y que adelantara Letra P: el que pierde, va de vice.

Con matices, así podrían sintetizarse las interpretaciones que la dirigencia radical da al sprint que el diputado viene realizando en las últimas semanas. Lo dicen voces entusiasmadas por la confirmación de un postulante de cuño propio y con serias aspiraciones a la gobernación. Coinciden quienes paulatinamente abandonan críticas a una estrategia donde aún hay grises. Por si acaso, en ambos casos, se apresuran a aclarar: todo dentro de JxC, nada para alentar peleas que tensionen el espacio.

Un repaso por la agenda del extitular de ARSAT apuntala tal percepción. En pocos días alternó reuniones con el expresidente Mauricio Macri y sendos encuentros partidarios (uno de cuadros técnicos, otro con intendentes y autoridades partidarias), sin privarse de sumar críticas a la gestión de Hacemos por Córdoba, especialmente por las derivaciones del luctuoso siniestro protagonizado por el legislador Oscar González, a la que auguró un inminente “fin de ciclo”.

“Estamos generando una plataforma para mostrar a los cordobeses, no solamente candidatos. Por eso nos reunimos con equipos técnicos”, precisó un referente capitalino que presentó a De Loredo como futuro gobernador y destacó que en ambos convites “solo habló de temas provinciales”.

Buena parte de las propuestas allí analizadas serán expuestas en el acto que se realizará el próximo lunes 14, aún sin escenario confirmado. Presentado como “lanzamiento” en las redes sociales, el evento supone una profundización del camino señalado el pasado 1 de octubre, donde se mostró como "el alfa" del radicalismo cordobés.

Esas propuestas podrán complementarse con las conclusiones a que arribe el conversatorio titulado “Ideas que suman”, que se realizará este sábado en el hotel Quórum. Presentado como “un espacio plural para pensar el futuro”, con invitación abierta a todos los socios de la coalición, tendrá una marcada preminencia de referentes radicales y el sello del negrismo: el cierre estará a cargo de Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en diputados y rival interno de De Loredo, y también participará Juan Negri, precandidato a intendente boina blanca que podría beneficiarse directamente si De Loredo confirma sus aspiraciones a la gobernación y deja vacante la candidatura capitalina.

El propio jefe del bloque Evolución en la Cámara baja ha cambiado su agenda para participar allí. Entre quienes expondrán en el cónclave estará su escudero, Marcos Ferrer, quien compartirá mesa con Negri (h) para disertar sobre modelos de gestión urbana.

Cautela

El conversatorio puede operar como catalizador de expectativas para el acto de De Loredo. Sin contrariar aquellos análisis, en su entorno aseguran que no habrá develación de misterios el próximo lunes. Antes bien, será “la ratificación de un camino iniciado hace casi un año”.

“Mantenemos nuestro compromiso: que vaya el que tenga más chances de ganar. El acto será para seguir estando en consideración de la gente y para dar valor a nuestra participación en JxC”, explica Ferrer, intendente de Río Tercero. No obstante, marca una digresión que anticipa un escenario agonal no previsto hace meses. “Después de la elección de 2021 se ha dado como un hecho que el candidato a la gobernación será Juez. Nosotros decimos que no descarten a la UCR. Respetamos la palabra, pero nadie va a imponer postulaciones o llevarnos de la nariz”, señala quien oficia como vocero del diputado.

De inmediato advierte que, al confirmar su opción, no habrá marcha atrás. “Si decimos vamos a ser candidatos, será realmente pensado. Desde ese momento, no nos movemos más de ahí. Si decimos eso, será en serio, no por circunstancia electoral o para negociar espacios. Así ha sido nuestra conducta desde que decidimos pelear la interna radical”, remarca.

El joven alcalde admite que tal decisión está supeditada a la definición del cronograma electoral, en manos del gobernador Juan Schiaretti. Antes, la prioridad debe ser el mentado reglamento interno. “Uno de los conceptos clave de JxC es la institucionalidad. Es innegociable. Necesitamos un proceso transparente de definición, tanto para resolver conflictos como para dar un mensaje claro a la sociedad. Si no lo hay, puede haber ruptura”, advierte.

Ese reglamento debería contemplar las propuestas de todos los socios de la alianza, incluida la que analiza Juez: si hay interna entre ambos precandidatos, el que pierda debe ocupar el segundo lugar de la fórmula de Juntos por el Cambio (JxC). “Que lo planteen. No descartamos ningún escenario. No tenemos problema en acompañar. La prioridad es el triunfo de JxC. Pedimos, sí, que acompañen si ganamos. Para eso es importante tener reglas de juego claras”, insiste Ferrer.

En esa línea, el riotercerense deja un mensaje que promete resonancia. “No hay nada dado de antemano. Hace unos meses nos decían ‘las cosas vienen así, no jodan´, pero los chicos crecieron… Tenemos muy claro hacia dónde queremos ir y vamos a dar la pelea que haya que dar”, sentencia.