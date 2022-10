Intendentes peronistas del sur de Córdoba se rebelan y van por la re-re

CÓRDOBA (Corresponsalía) “El ministro Julián López les dijo a los intendentes lo que piensa el gobernador. Las re-re no son un tema para la provincia”. Con esas palabras, uno de los hombres que conoce al detalle la vida interna del peronismo cordobés describió el cuadro de situación que esta semana volvió a sepultar las esperanzas con la que algunas autoridades municipales del interior provincial abrigan sus expectativas de cara al año que viene.

En su primera reunión al frente de la Mesa Provincia-Municipios, López, el flamante ministro de Gobierno y Seguridad, dejó en claro que no será el oficialismo quien impulse un debate para reinterpretar la norma que no permite más de dos mandatos consecutivos, y que no se cambiará de no mediar un consenso legislativo amplio que incluya a todos los sectores de la política cordobesa, tal como el propio gobernador lo planteó cuando a comienzos de año el pedido empezó a hacerse escuchar desde el interior cordobés.

Casi en paralelo a la reunión de la Mesa Provincia-Municipios, el Defensor del Pueblo provincial, el radical Mario Decara, ofreció a un grupo de intendentes una salida al cerrojo para una nueva reelección basada en las autonomías municipales. Para el miércoles, el Concejo Deliberante de la localidad de Tanti ya había aprobado una ordenanza de 106 artículos, que respeta el mandato provincial de permitir una sola reelección, pero toma como primer período el que se inicia el 10 de diciembre de 2023. El peronismo local ya llevó el tema a la Justicia.

Mario Decara, Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba

La negativa de López y la ventana que abrió Decara fueron una de cal y una de arena para el grupo de intendentes que, mientras mira de reojo lo que pasa con la ordenanza aprobada en el pueblo serrano ubicado en el departamento Punilla, continúa sumando voluntades para volver a intentar una salida política para que la Legislatura debata la reinterpretación de la ley aprobada en 2016 casi como un calco de la que sancionó la Legislatura bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal y les permita aspirar a un nuevo mandato en 2023.

Este martes habrá una reunión en Holmberg para definir los pasos a seguir, pero el grupo de intendentes más optimista cree que puede reunir más de 100 firmas en una nota que básicamente expone los argumentos legales que la Justicia debería considerar en caso de que esa vía, la última, se pusiera en juego. Allí se sentará una quincena de intendentes entre quienes se destacan Gastón Tomatis de Las Acequias, José Luis Beltramone de La Cautiva, Martín Toselli de Bulnes y Fernando Gramaglia de Alcira Gigena, entre otros nombres. Con ellos articula un grupo de intendentes del Departamento Marcos Juárez que tiene como principal vocero al intendente de Alejo Ledesma, Marcelo Agustín.

Aunque confían en que la convocatoria que surge en el sur provincial sumará participantes de todos los departamentos mediterráneos, el temor es que la presión no sea la suficiente en un escenario que identifican como “delicado” a la hora de plantear distancias con las autoridades partidarias, puntualmente con Juan Schiaretti. No obstante, tienen la voluntad de ir hasta las últimas consecuencias, aunque eso implique una ruptura. “No habilitar el debate es un capricho del gobernador”, aseguran ya no tan por lo bajo. Los dardos, también empiezan a apuntar a Martín Llaryora, quien se mantiene apegado a la estrategia establecida por el mandatario provincial con la mira en la pelea por la sucesión del mandatario provincial.

La nota que se elevará ya está escrita. Fue elaborada por un grupo de intendentes que reúne a más de 20 jefaturas comunales de los departamentos Río Cuarto y Marcos Juárez que se asesoraron legalmente con diferentes letrados especialistas en temas electorales. El pedido es simple: que se derogue el artículo 7 de la ley 10.406 por considerarlo incompatible con el principio de irretroactividad. Es decir, sin proponer cambiar la normativa, se pide que se contabilice como primer período el iniciado en 2019 y no el que comenzó en 2015, tal como lo establece la norma aprobada en 2016.

Mientras tanto, el descontento va creciendo en el municipalismo que, como ya contó Letra P, empieza a amenazar con quitarle el cuerpo a la elección provincial. “Si nos siguen ninguneando, lo que va a pasar es que vamos a desdoblar todas las elecciones, y que vengan a buscar los votos ellos”, aseguró uno de los más envalentonados intendentes del departamento Río Cuarto. “El hartazgo es grande, diría que se está gestando una rebelión”, dicen en el departamento Marcos Juárez.

Esa rebelión no solo amenaza al peronismo sino también a los partidos de la oposición que se opusieron vehementemente a la reinterpretación de la norma cuando esta fue propuesta por radicales y vecinalistas. Sin embargo, entre las autoridades municipales peronistas crece la indignación al saber que la llave del debate siempre estuvo en manos de Schiaretti y que si la discusión llega o no llega a buen puerto, es por su decisión.