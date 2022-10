“El gobierno de Lula será la transición democrática de un país preso del fascismo”

SAN PABLO (Enviado especial) Este domingo, Brasil realizará las elecciones más importantes de su historia entre el presidente Jair Bolsonaro y el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, y con ello se cerrará una campaña electoral marcada por la polarización, la difusión masivas de fake news y un clima de tensión social y violencia. En diálogo con Letra P, el jefe de comunicación del equipo del exlíder sindical, Edinho Silva, explicó la estrategia utilizada por la oposición para ganar estos comicios y el día a día del expresidente que busca volver al Palacio de Planalto.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“El gobierno de Lula será de transición democrática de un país preso del fascismo”, aseguró en diálogo con este medio en la previa del debate final que protagonizarán este viernes por la noche los dos candidatos.

El exministro de Comunicación de la expresidenta Dilma Rousseff sostuvo que la campaña del PT se centró en “el debate económico” y que relegó las discusiones sobre las fake news, la religión y las costumbres porque es un terreno donde Lula podría perder el mano a mano final. “Brasil está muy dividido”, agregó y completó: “Lo fundamental es defender la democracia”.

También podés leer El bolsonarazo que Lula quería evitar

-¿Cómo fue la campaña de Lula en tiempos de internet y fake news?

-Muy difícil, muy polarizada. Brasil está muy dividido. El margen de crecimiento es muy apretado. Bolsonaro representa la crisis de la democracia participativa, que es un fenómeno internacional porque existe un descontento con el sistema en todo el mundo.

-¿Cómo trabajaron este fenómeno desde la campaña?

-Desde el inicio tuvimos la convicción de que ganaríamos si dábamos el debate económico. Si entrábamos en el debate de las fake news, la religión, las costumbres y los valores, perderíamos. Después de la primera vuelta sufrimos muchas fake news y las enfrentamos para proteger a nuestro electorado. Cuando percibimos que lo habíamos logrado, retomamos el debate económico y vamos a darlo hasta el último minuto.

-Se criticó a Lula por la falta de propuestas económicas. ¿Qué responde?

-Hay propuestas. Quieren es que nos anticipemos, pero no tiene sentido porque el adversario nos copia. Bolsonaro está esperando y no tenemos por qué contar nuestras propuestas para que nos copie.

-¿Cómo es el día a día de trabajo de Lula?

-Tiene una vitalidad impresionante. Se alimenta con el pueblo. No quiere una agenda, quiere estar en contacto con el pueblo. Es un gran coordinador de la campaña. Es el que nos pidió dejar de defender las fake news y volver al debate económico fue él.

También podés leer “Queremos la reelección de Bolsonaro para terminar de renacer un país quebrado”

-¿Les preocupó su seguridad?

-Nos preocupó más que a él.

-¿Cuáles serán los principales retos de su posible gobierno?

-La victoria de Lula es la de una escuela democrática porque del otro lado está el autoritarismo y un gobierno fascista que se comunica desde el racismo. El país que vamos a recibir será muy difícil. Una parte de los problemas son internacionales, como la inflación y la pandemia, y otra parte son domésticos. Somos uno de los países que más alimentos produce en el mundo, pero el pueblo tiene hambre.

También podés leer Visita a San Bernardo do Campo, la casa donde se entregó Lula

-¿Cómo será la dinámica interna del gobierno de Lula entre los distintos sectores de izquierda y derecha que lo apoyan?

-Será de transición democrática de un país que hoy está preso del fascismo hacia la pacificación social y política. (El candidato a vicepresidente Geraldo) Alckmin significa la capacidad de ampliar el diálogo. Tenemos concordancias políticas, pero lo fundamental es defender la democracia. Alckmin tendrá un papel central en el gobierno de Lula en todas las áreas, es un cuadro.

¿Temen que Bolsonaro no reconozca los resultados?

-Puede intentar una aventura autoritaria, pero no tiene fuerza para lograrlo. Los partidos de su base no lo van a apoyar y tampoco las Fuerzas Armadas. La base más dura puede intentar algo en las calles, pero no creo que tenga la fuerza para ir más allá.