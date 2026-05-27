GOBIERNO

La SIGEN abrió la inscripción para presentar trabajos en el Congreso Internacional de Control Gubernamental

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de junio y apunta a especialistas en control público, auditoría e innovación estatal.

Por Letra P | Periodismo Político
La SIGEN abrió la inscripción para presentar trabajos en el Congreso Internacional de Control Gubernamental.

La SIGEN abrió la inscripción para presentar trabajos en el Congreso Internacional de Control Gubernamental.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) abrió la convocatoria para presentar trabajos técnicos y ponencias para el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, que se realizará del 21 al 23 de septiembre de 2026 en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fue impulsada por el síndico general de la Nación, Alejandro Díaz.

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El encuentro reunirá a más de 30 conferencistas de 15 países de América y Europa y convocará a más de mil asistentes especializados en control interno, auditoría, transparencia y modernización del Estado. La propuesta busca generar un espacio de intercambio técnico y debate sobre los desafíos actuales de la gestión pública atravesada por la innovación tecnológica y la transformación digital.

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Control gubernamental, auditoría e inteligencia artificial

Desde la SIGEN destacaron que el Congreso se consolidará como uno de los principales espacios internacionales dedicados al fortalecimiento institucional y la cooperación entre organismos de control. Entre los ejes temáticos convocados figuran gobernanza e integridad, transformación digital e inteligencia artificial aplicada a auditoría y control, gestión de riesgos y evaluación de políticas públicas con participación ciudadana.

La convocatoria contempla la presentación de resúmenes o abstracts hasta el 15 de junio de 2026. Los abstracts seleccionados serán comunicados el 29 de junio y los trabajos finales podrán enviarse hasta el 31 de julio. La notificación de las ponencias elegidas se realizará el 30 de agosto.

Además, la organización informó que serán premiados los tres trabajos mejor calificados de cada uno de los ejes temáticos establecidos para esta edición del Congreso.

Fechas clave para participar del Congreso de la SIGEN

Las bases y condiciones para participar ya están disponibles en el sitio oficial de la SIGEN. Allí también se detallan los requisitos formales para la presentación de investigaciones, trabajos técnicos y exposiciones vinculadas al control gubernamental.

La iniciativa se desarrollará en un contexto de creciente discusión sobre transparencia, control del gasto público y modernización administrativa, con especial foco en el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en los procesos de auditoría estatal.

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