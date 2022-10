Correa, el amigo de CFK: “No se puede gobernar con tibieza”

En Buenos Aires, el expresidente de Ecuador Rafael Correa se metió por arriba de la interna del Frente de Todos (FdT) al remarcar que en América Latina “no se puede gobernar con tibieza” y que, si se desea cambiar la actualidad estructural del continente, se debe “arriesgar el puesto y la vida”. Su discurso, en el marco de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, pareció un mensaje tácito al presidente Alberto Fernández, quien recibe una crítica similar por parte del kirchnerismo duro.

“Hay que huir de la tibieza. Gobernar intentando contentar a todos es un fraude democrático. Si se quiere cambiar hay que confrontar”, lanzó exmandatario y ejemplificó: “Abraham Lincoln fue el mejor presidente de la historia de Estados Unidos y no pudo liberar a los esclavos contentando a los esclavista”.

Ante un auditorio lleno, el economista citó al fundador de Apple, el empresario norteamericano Steve Jobs: “Si quieren contentar a todo el mundo no sean líderes, vendan helados”. En un continente que espera por el resultado de la segunda vuelta electoral de Brasil, el mensaje se acercó a una advertencia amigable hacia el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, y hacia Alberto Fernández, que recibe críticas similares de la dirigencia kirchnerista, entre ellos el senador Oscar Parrilli, que escuchó a Correa desde la primera fila del escenario montado en la Universidad Católica Argentina (UCA).

A raíz de sus dos mandatos como presidente de Ecuador (2007-2017), Correa se convirtió en una de las figuras más importantes del progresismo latinoamericano y entabló una fluida amistad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien visitó en su despacho del Senado durante su visita a la Argentina. Como relató Letra P, en las últimos elecciones presidenciales de Quito, en 2021, intentó emular su jugada y ser candidato a vicepresidente, pero la justicia no se lo permitió por las causas judiciales que denuncia como una persecución en su contra.

En un tono similar al del kirchnerismo, Correa denunció que el Poder Judicial, a través de lo que calificó como el “lawfare judicial”, se está “robando la democracia”. “Si Lula no hubiera sido preso, (Jair) Bolsonaro no sería presidente. Si no me hubieran abierto estas causas, (Guillermo) Lasso no sería presidente”, sostuvo y agregó: “Puede haber corrupción en un gobierno, pero otra cosa es aceptarla. Hasta el Papa (Francisco) encontró corrupción en el Vaticano”.

En este contexto de tensiones políticas, Correa aseguró que la izquierda y el progresismo se están “jugando el futuro” de la región y llamó a “cuidar la democracia como medio para salir del subdesarrollo”. “Ecuador y Brasil están sufriendo las consecuencias. Cristina Kirchner está viva de milagro, ¿Eso queremos?”, completó ante un público que cerró la jornada con dos hits kirchneristas: “Vamos a volver” y “Cristina presidenta”.