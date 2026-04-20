MONTEVIDEO

Grupo Alter presenta un nuevo sistema de inteligencia artificial en la Cumbre Mundial de Comunicación Política

La compañía dará a conocer en Uruguay la Máquina de Comunicación Territorial. La presentación estará a cargo de Juan Manuel Maresca.

Por Letra P | Periodismo Político
El Grupo Alter presentará la MCT en la Cumbre de Comunicación Política en Montevideo

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La iniciativa se presentará en la nueva edición de la cumbre que reúne a especialistas de comunicación política que debatirán sobre innovación, estrategia y tecnología aplicada al ámbito público.

Inteligencia artificial y comunicación política

La exposición estará a cargo de Juan Manuel Maresca, especialista en la materia, quien explicará el funcionamiento del desarrollo en el contexto de los agentes de inteligencia artificial. Según detalló, la MCT se concibió como una infraestructura permanente de análisis, presencia y acción.

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Durante la exposición en la Cumbre de Comunicación Política se explicará cómo se concibió la MCT

Durante la exposición en la Cumbre de Comunicación Política se explicará cómo se concibió la MCT

El planteo parte de una premisa central: cuando el Estado no sostiene una comunicación ordenada y constante, ese vacío es ocupado por la desinformación, el rumor y la desconfianza social.

En ese marco, la plataforma no se limita a emitir mensajes. Propone una lógica basada en la construcción de sentido, la organización de canales y la respuesta precisa según cada contexto territorial.

Tecnología, datos y estrategia territorial

Para su implementación, Grupo Alter trabajó junto a Sysnesis, una firma especializada en sistemas de inteligencia aumentada. La alianza permitió desarrollar una arquitectura con múltiples agentes capaces de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real.

El esquema integró investigación territorial, análisis sociopolítico, segmentación de audiencias y planificación de contenidos. Además, incorporó métricas orientadas a medir impacto y efectividad en distintos escenarios.

La solución se diseñó para gobiernos municipales, organismos provinciales, equipos nacionales y consultores políticos que requerían decisiones más rápidas y fundamentadas.

La propuesta se inscribe dentro una tendencia creciente que incorpora tecnología avanzada en la comunicación institucional, con foco en mejorar la capacidad de respuesta frente a contextos dinámicos y audiencias fragmentadas.

La presentación en el evento internacional reforzará el posicionamiento regional de la iniciativa, que apunta a consolidarse como una herramienta estratégica frente a los desafíos actuales de la comunicación política en el continente.

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