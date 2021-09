Yo, santafesino: Perotti no se anota para Olivos y se refugia en el pago chico

“Silenzio stampa”, de las pocas, poquísimas palabras que utilizó el gobernador de Santa Fe Omar Perotti cuando sus colaboradores le preguntaron si intervendría en la crisis del gobierno nacional y el Frente de Todos. Ahora el rafaelino tiene muchas más razones para provincializar su gestión, su relato y su modo de hacer política. Alambrar por el momento.

También podés leer Fernández rompió el silencio: gobierno yo

“Omar no es albertista ni cristinista, es perottista”, resume a la perfección el entorno del jefe de la Casa Gris. A una persona como Perotti, que entiende a la política desde la gestión, un problema mayúsculo como el que atraviesa la coalición de gobierno no puede no producirle otra cosa que desagrado.

Por ese motivo, no se encuentra en el lote de los gobernadores que acudieron raudos al llamado del presidente Alberto Fernández. El santafesino no viajó a la Casa Rosada, tampoco a la Quinta de Olivos, y ni siquiera se subió al conflicto a través de un tuit.

También podés leer Ahora tiro yo porque me toca: Perotti, rengo pero seguro

Tampoco le reveló a su mesa chica si dialogó con el presidente. En el día de su cumpleaños le cerró el grifo a cualquier dato informativo, aunque más no sea mínimo.

Perotti se mantendrá al margen porque entiende que es todo pérdida jugar una ficha en este berenjenal. Justo cuando el domingo perdió la general, pero ganó el enfrentamiento interno, el gobernador es de la idea que ahora “hay que provincializar más que nunca”. La gestión y la política.

También podés leer El pichichi (de la interna): Perotti goleó a Rossi en Rosario y Santa Fe

Perotti, y su ahora candidato a senador Marcelo Lewandowski, le ganaron la interna a Agustín Rossi 67 a 33 por ciento. Por ese motivo, el rafaelino siente que está en condiciones de mover a su antojo. Luego de cerrar filas con la Rosada y la presidenta del Senado nacional, el gobernador se encargó de provincializar la campaña y meterle un pleno a Billetera Santa Fe, el Boleto Educativo Gratuito y la obra pública.

Ahora, si el Frente de Todos santafesino tiene alguna chance de remontada, lo hará bajo las mismas condiciones. Perotti profundizará el perfil productivista que lo caracteriza y se esforzará en circunscribirse a la gestión. No vaya a ser cosa que se vea arrastrado por la disputa entre el Presidente y su vice.

También podés leer Nace el santafesismo: en espejo con Schiaretti, Perotti lanza agrupación propia

El acontecer de los tiempos – piensa – le demostró que era un acierto la constitución de Hacemos Santa Fe, la fuerza provincial con la que compitió en las elecciones locales. Si la sangre llega al río, tiene a mano un sello para correrse del escándalo. Y sabe también que cuenta detrás suyo con una buena cantidad de intendentes peronistas no kirchneristas para bancarlo en su estrategia.

Quien sí habló es el presidente del PJ de Santa Fe, el diputado provincial Ricardo Olivera, quien lamentó que el partido haya perdido su tinte federal. “Hay que repensar que el Frente de Todos se está convirtiendo en un proyecto provincial y no nacional. En eso nos equivocamos. Todo está centrado en el AMBA y la provincia de Buenos Aires, todo pasa por ahí”, castigó el legislador en diálogo con Aire de Santa Fe.