Por qué Rossi le planta una interna a Perotti

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, movió rápido y con algo de fastidio luego de enterarse de que Omar Perotti militó con vehemencia para que cayera su precandidatura, pretendida por el presidente Alberto Fernández: mandó a sus apoderados a que resevaran el nombre Santa Fe de Pie para competir en las elecciones, lo que indirectamente obliga a Perotti a medirse a internas.

Como contó Letra P, lo que detonó la situación fue la reunión donde el gobernador le presentó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, su lista para competir en el Senado y Diputados. Allí le cuestionaron a su candidato, Roberto Mirabella, por no medir lo suficiente, y salió la opción B que Perotti no quería oír de nuevo: Rossi senador. El gobernador admitió que Mirabella no mide como se espera ahora, aunque sostuvo que lo hará a la larga, pero igualmente se opuso al plan que le estaban poniendo frente a sus ojos. Cafiero apuntó que las encuestas posicionan a Rossi a tiro de ganar.

En el rossismo creen que, si le demostraron que el plan del Presidente es el más conveniente y se opuso, la cuestión pasa a lo personal. “Si tienen un problema con su principal aliado en la provincia, no hay nada que hablar. Demostramos lealtad absoluta durante dos años, bancamos la conformación del gabinete, bancamos a (el exministro de Seguridad Marcelo) Sain cuando era resistido y hasta Agustín reconoció que el jefe era Perotti”, argumentó a Letra P una fuente calificada de La Corriente, el espacio del ministro.

En el fondo parecen chocar los planes para 2023 de ambos dirigentes, pero el rossismo entiende que Perotti ha buscado poner a todo el PJ detrás de su candidato sin miramientos en 2021. Incluso Rossi se lo dijo a fines del año pasado. “Es el gesto, el capricho de oponerse a Agustín por el solo hecho de que no compita. En vez de buscar ganar en 2021, piensa en su plan 2023”, se quejaron.

“Hay poco que dialogar ya. La lista no nos convence y no nos contiene”, explicaron. En los nombres que acercó Perotti, Leandro Busatto es el único que aparece del rossismo y en tercer lugar para la Cámara de Diputados, un puesto que no convenció. “Si no hay acuerdo, las PASO son una buena forma de resolver las diferencias, a eso no le tengo miedo”, dijo Rossi a media tarde en radio Del Plata. Ahora se verá cómo reacciona el gobernador con su lista y, sobre todo, el Gobierno ante la competencia interna que preferían evitar.