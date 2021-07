Javkin apura a sus socios con lobby por el proyecto bandera de Perotti

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, salió a demandarles a sus socios del Frente Progresista que concedan la aprobación de la Ley de Conectividad, el proyecto bandera del gobernador Omar Perotti. A través de dicho plan, el rafaelino pretende dotar de redes a toda la provincia gracias a una inversión de u$s100 millones financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

También podés leer “Nunca esquivé ninguna batalla en mi vida política”

Perotti presentó su iniciativa insignia a mediados de 2020. La reclaman él y casi todo elenco ministerial. Necesita endeudarse en dicho monto en dólares, pero no puede avanzar sobre la mayoría que el Frente Progresista ostenta en Diputados. A esa cámara la lideran el socialismo, en las figuras del presidente Pablo Farías (reemplazante de Miguel Lifschitz) y Joaquín Blanco, y el radicalismo que conduce Maximiliano Pullaro. Javkin tiene solo un legislador de su partido, Ariel Bermúdez, y cree que la bancada progresista no le da a él la ascendencia que debería tener el intendente de la ciudad más poblada de la provincia.

En la extensa entrevista que concedió a Letra P, el intendente demandó: “¿Por qué no avanzar en la conectividad? ¿Cuál es el argumento político por el cual un frente como el nuestro, que cree en la educación, entiende las nuevas tecnologías, no aprovecha un crédito que le ofrecen a la provincia para generar conectividad? Eso no es ser oficialista, eso es saber para qué. Si a nosotros nos tocará gobernar, sería mejor hacerlo con ese crédito desarrollado y tendríamos un problema menos para resolver”.

También podés leer Ley de conectividad: Perotti le prende velas a Diputados

La conducción del Frente Progresista está en plena discusión. La muerte del exgobernador Lifschitz generó un tembladeral político. Pullaro se mantuvo en el progresismo en la Legislatura, pero será precandidato a senador nacional en la interna de Juntos por el Cambio. El propio socialismo navega por un proceso de ebullición pese a haber superado una elección interna. Javkin cree que él y su par capitalino, Emilio Jatón, deben estar al mando del nuevo proceso. En ese marco se cuecen alianzas y estrategias distintas.

Para Javkin, el modelo a seguir de cara al futuro del Frente Progresista es el del exgobernador Hermes Binner. “Hay que acordarse mucho de cómo se generó la posibilidad de su gobernación. Primero, por lo largo del proceso; segundo, porque hubo un programa donde definimos primero para qué y después se convocó con mucha apertura. El candidato a vicegobernador venía del peronismo, tuvo mucha raigambre social. Yo creo en ese Frente, es el que yo viví y del que yo aprendí”, blanqueó.

También podés leer El futuro llegó para el socialismo post Lifschitz

Durante el fin de semana, el propio Perotti insistió con el pedido por la Ley de Conectividad. “Necesitamos que nos llegue internet de calidad. La provincia ya acordó un crédito muy conveniente, pero el proyecto duerme en la Cámara de Diputados. Se ha perdido mucho tiempo. La política con mayúscula tiene que ponerse los pantalones largos. Esta no es una ley para Perotti, es una ley para quien quiera estudiar, invertir, realizar teletrabajo, telemedicina”, reclamó, al tiempo que se mostró optimista en que “al regreso de las vacaciones, la ley pueda estar sancionada”.