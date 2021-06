“El acuerdo que nos dio el triunfo debería verse en las listas este año”

Al timón del superministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad del gobierno santafesino de Omar Perotti, el rossista Roberto Sukerman calienta motores para las elecciones legislativas. Hace valer el aporte del espacio que lidera el ministro de Defensa, Agustín Rossi, a la unidad justicialista santafesina y sostiene que el éxito del gobierno provincial está atado al acuerdo de gobernabilidad que generaron las distintas tribus pejotistas y que la forma de reeditarlo es respetar las representaciones de cada sector. Sin embargo, dice que nadie debería “asustarse” si para septiembre no hay consensos sobre una lista única: “El peronismo sabe de internas y muchas veces las ha usufructuado a favor”, advierte.

-¿En qué momento encuentran al peronismo estas elecciones?

-Más allá de lo que estamos transitando como sector político, es la coyuntura nacional y mundial, en el marco de la pandemia, lo que más dificulta el proceso electoral. Es difícil hacer campaña, porque la gente está mirando el plan de vacunación, las restricciones y la situación económica. Por otro lado, todos los sectores políticos atraviesan debates internos y están rearmándose. Nosotros, desde el punto de vista del partido específicamente, logramos una conducción de consenso que se reafirmó en la figura de Ricardo Olivera y después, como lo hemos podido demostrar, cuando nos ponemos de acuerdo y nos ordenamos, como con el Frentes Juntos o el Frente de Todos, logramos buenos resultados electorales.

-¿Cómo encaja Hacemos Santa Fe en ese armado preexistente?

-El perottismo existía desde antes. Este lanzamiento lo formalizó, le puso un nombre. Hay dirigentes de distintos puntos de la provincia que acompañan a Perotti desde distintas experiencias electorales. Más allá de eso, Perotti conduce los destinos de la provincia y del peronismo por ser el gobernador peronista.

-¿Cómo se posiciona el rossismo ante esta nueva etapa del perottismo?

-Desde la Corriente Nacional de la militancia somos miembros fundadores del Frente Juntos. Venimos acompañando a Perotti desde 2015. En ese año, yo fui candidato a intendente de Rosario junto con Omar y en 2019 igual. Leandro Busatto encabezó la lista oficialista de candidatos a diputados y Norma López fue la candidata a senadora por Rosario. Queda claro que somos miembros fundadores de este gran acuerdo provincial y el hecho de que yo sea ministro y tengamos otros funcionarios en distintos lugares del Ejecutivo provincial nos muestra como garantes y como participes importantísimos del acuerdo. En momentos difíciles, el ministro Rossi respaldó de manera contundente al gobernador. Queda claro que el éxito del gobierno de la provincia también está atado al acuerdo de gobernabilidad que nosotros generamos.

-Usted fue presentado como una síntesis entre kirchnerismo y Perotti. ¿Cree que la logró?

-Siempre tuve un perfil propio. Nunca renegué de los lugares a los que pertenecí, pero tengo mi impronta. Soy una persona de dialogo y de consenso y por eso se entiende que voy amalgamando a los distintos sectores. De hecho, en el dialogo y los vínculos con la oposición también me manejo de la mismo manera.

-¿Quién conduce a la oposición?

-Hay distintos sectores opositores, no uno solo, y más ahora con el resquebrajamiento del Frente Progresista. Además, está el Senado, donde hay sectores que acompañaron al gobernador en los acuerdos electorales y después dejaron de acompañarlo con los proyectos legislativos.

-¿Cómo se hace para contener a todas las tribus tras dos años de gestión con altibajos en las relaciones?

-En base a las representaciones que cada sector tiene. Si hay candidaturas a senador, a diputados y además está la posibilidad de acuerdos en localidades importantes, se puede llegar a definiciones. Por otro lado, tampoco nos vamos a asustar porque no haya una lista única. El peronismo sabe de internas y muchas veces las ha usufructuado a favor. A veces, la falta de una interna genera falta de ampliación de bases. En Rosario, si yo hubiese tendido internas a intendente, seguramente hubiéramos ganado la Municipalidad. Omar pudo tenerlas con Bielsa y logró ampliar esa base y ganar la elección. No estoy diciendo que tiene que haber interna, pero tampoco es un drama si no se llega a la lista única. De hecho, seguramente va a haber internas en el ámbito local, en las ciudades de Rosario y Santa Fe va a haber varias listas. Hay distintos sectores que forman parte del gobierno de la provincia y esto que se plasmó en la campaña de 2019 y nos llevó al triunfo debería plasmarse en las listas y en los acuerdos electorales para este año.

-¿Cree que Agustín Rossi debería ser tenido en cuenta para ser candidato?

-Por supuesto, es uno de los grandes electores de Santa Fe y además es uno de los pocos referentes de las provincias en el gabinete nacional. Rossi no solo es ministro de Defensa, sino un referente político muy importante en el gabinete nacional, consultado por el Presidente y con gran vínculo con la vicepresidenta. Por supuesto que sería importante que participara de este armado electoral.

-¿Y a usted le interesaría ser candidato?

-Nunca pienso las candidaturas como proyecto personal. Dejé mi cargo como concejal, que vencía ahora en 2021, para ser ministro de Perotti y estoy orgulloso y agradecido por esta oportunidad. Uno forma parte de proyectos colectivos. Ocupar un cargo legislativo no es una decisión individual y tiene que formar parte de una decisión de la que participen estos referentes de los cuales estamos hablando: Rossi, Perotti, el Presidente, la vicepresidenta. Si eso sucede y hay una valoración de que uno puede aportar a la conformación de una lista, por supuesto que uno participa de esos armados.

-¿Cómo está la relación con la Nación, teniendo en cuenta que hubo diferencias marcadas en temas como carnes, biocombustibles y Vicentin?

-Tenemos una excelente relación. No solo el gobernador, también los ministros. No nos asustan las diferencias que podamos señalar. Somos funcionarios de Santa Fe y que tengamos nuestra mirada en el contexto nacional no implica que sean caminos excluyentes, sino que es aportar desde nuestro lugar.