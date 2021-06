"Una lista de unidad es viable en el peronismo de Santa Fe"

Leandro Busatto es una de las referencias santafesinas del ministro de Defensa Agustín Rossi. Con casi tres mandatos en la Legislatura provincial, tiene la expectativa de emigrar al Congreso. Para lograrlo, cree que es “viable” que el peronismo alcance una lista de unidad. En diálogo con Letra P, el legislador desliza que el gobernador Omar Perotti prefirió lanzar el espacio Hacemos Santa Fe porque no quiere ser jefe del PJ y remarca: “La gestión es del peronismo en su conjunto, no del sector de Perotti”.

-¿Cuánto cambia en el PJ provincial con el ingreso de Hacemos Santa Fe?

-Es difícil decir cuánto cambia la composición interna. Están tratando de sumar un nuevo actor a una mesa de negociaciones internas donde presuponíamos que el gobernador estaba por encima. Con este lanzamiento hay un agrupamiento que pone al gobernador, que debería ser el jefe del peronismo, en una mesa horizontal con el resto de las organizaciones del peronismo. Es legítimo, pero hay que ver cómo funciona ese nuevo espacio en la práctica, habida cuenta de que muchos de sus integrantes tienen responsabilidades de gestión. Yo entiendo que la gestión es del peronismo en su conjunto, no del sector de Perotti. Ahí hay un desafío.

-¿Perotti no quiere ser jefe del PJ?

-Es una pregunta para él, pero la fortaleza y la energía del gobernador están principalmente en la gestión. Probablemente haya designado en la política otras referencias que permitan construir escenarios de unidad para el peronismo, reservándose para sí una mirada más estratégica.

-El peronismo en Santa Fe funciona como coalición?

-Sí. Lo que muchos ven como debilidad nosotros lo vemos como fortaleza. Hace cinco años decían que éramos un partido que no discutía las cosas y hacíamos caso a lo que nos decía la expresidenta (Cristina Fernández). Hoy, cuando discutimos, pareciera que somos una jaula de locos. No es ni una ni la otra. Hoy, la sociedad demanda tener gobiernos coalicionistas. Todos lo hemos comprendido y así volvimos a gobernar.

-¿Perotti también comprende eso?

-Sí, el armado de las listas en 2019 fue una síntesis de eso. El gobierno tiene representación interna de todos los actores del peronismo, no como quisiéramos todos, pero estamos. Hacia delante, el peronismo va a operar como coalición, con participación de todos los sectores en 2021 y 2023.

-A Perotti le costó hacer pie en la Legislatura. ¿Mejoró el vínculo con el Ejecutivo?

-Sí, mejoró sobre la base de un Ejecutivo que tiene que mejorar los tiempos y los actores que hay en la Legislatura y porque se ha sumado gente con una visión dinámica de la política. El dilema no está en resolver la relación con la Legislatura, sino en cómo resolver la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Santa Fe. El gobierno tiene que tomar a la Legislatura como un ámbito de menor tensión y más acción. La ecuación no es matar o morir.

-¿Hay lugar para todos los sectores en la lista para las legislativas nacionales?

-Es una decisión que hay que construir con todos los actores del Frente de Todos. Uno presupone que va a haber lugar para todas las expresiones; no hay margen para que ninguno quede afuera y enojado.

-¿No es imposible una lista de unidad?

-La lista de unidad es viable, no debería haber mayores dificultades. Si en este momento tan tenso la política no se hace eco de lo que está viviendo la calle, estamos discutiendo cualquier cosa menos política. Aspiro a que el objetivo del peronismo en esta elección sea la calle y la gente y no los dirigentes.

-Su nombre suena como candidato a diputado nacional. ¿Mantiene el interés por estar en la compulsa?

-Mi interés pasa porque al peronismo le vaya bien. Si eso tiene que ver con mi participación en la lista, no hay problema. Si no, seguiré trabajando desde el lugar que me toque. La vida no se dirime en una elección de diputados nacionales.

-Se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. ¿Se reconoce como albertista?

-Me considero parte de la Corriente Nacional de la Militancia, militante del Frente de Todos. En este momento, el Frente de Todos está conducido por el Presidente y el jefe de Gabinete tiene una gran tarea para hacer. Mi rol es estar cerca de ellos y apoyarlos.