Voto vacuna: la oposición reclama más dosis y apertura a los municipios

La dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC) sigue con atención la campaña de vacunación en territorio bonaerense. La llegada al país de 2.148.600 dosis de AstraZeneca y el plan provincial para llegar al millón de turnos en los próximos días fueron leídos a un extremo y otro de la oposición como datos positivos en medio de la crisis social y económica que provocó la pandemia, pero insisten que el número total de aplicaciones es insuficiente y exigen que el gobierno tenga en cuenta a los intendentes e intendentas de otros partidos políticos para agilizar esta política pública. Además, machacan con el recuerdo del vacunario VIP.

Integrantes del Grupo Dorrego, que aúna a intendentes del PRO bonaerense y legisladores y legisladoras vidalistas se mostraron conformes con el impulso que tomó en las últimas semanas la llegada de vacunas. “La cantidad de dosis está bien regulada entre los municipios y creemos que está funcionando bien”, aseguró una fuente que trabaja junto al intendente de La Plata, Julio Garro, mientras que el diputado provincial Sergio Siciliano, que responde a la exgobernadora María Eugenia Vidal, sostuvo que “están llegando dosis en cantidad para todo el país y para los 135 distritos, y es una buena noticia”.

De todos modos, funcionarios de la capital provincial le reclamaron a la administración de Axel Kicillof más “apertura a la hora de trabajar con los intendentes”. Insisten con que sumar la logística y los centros de vacunación que disponen los distritos “ayuda a evitar problemáticas” derivadas de la falta de distribución.

“Muchos centros de vacunación quedan lejos para los vecinos porque el gobierno decidió utilizar sindicatos y cooperativas, cuando nosotros tenemos 46 salas de atención para aportar”, agregó la misma fuente, algo con lo que también coincidió Siciliano, al asegurar que “es importante utilizar la infraestructura que tienen los municipios”.

Por su parte, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Alejandro Cellillo remarcó que “siempre es bienvenido un contingente de vacunas”. “Esperemos que el proceso de vacunación sea claro y transparente y los vacunados vip, promesas incumplidas y dosis desperdiciadas como en Olavarría y Azul, sean sólo parte del pasado”, dijo el legislador, una postura que también tiene eco en distritos gobernados por el PRO.

El exintendente de General Alvear analizó también que “se aplicaron solamente cerca de un millón de vacunas en la provincia con ambas dosis, sobre un total de 17 millones”.

El senador de extracción peronista en JxC Lucas Fiorini sostuvo que “cuanto más dosis podamos conseguir, más rápido será la recuperación, porque permite abrir la economía y comenzar la recuperación, y eso es positivo”. “Con la campaña de vacunación se perdió un poco el tiempo porque no se planificó una política descentralizada de organización con los territorios. Eso hubiera ayudado a que la vacunación no sufriera cuellos de botellas y problemas que vimos en el verano, sobre todo porque todavía no es suficiente, hay una gran cantidad de población aún sin vacunar”, concluyó.