De elegidos y elegidas

En Santa Fe no corre la lógica binaria que se impone a nivel nacional. En la provincia que gobierna Omar Perotti la cosa se parte en tres, entre lo que aportan el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Frente Progresista. No obstante, hay condicionantes para imaginar esa disputa de tercios. Nombres, padrinazgos, lapiceras e internas. El proceso se acelerará con la casi confirmación del cronograma electoral.

Hay una elección con Miguel Lifschitz en cancha y otra sin él. El exgobernador socialista se encuentra internado en terapia intensiva por coronavirus y todo lo que se aventure sobre su futuro se destierra ante lo esencial, su cuadro de salud. Sin embargo, el progresismo será competitivo en la categoría Senador en la medida en que el actual presidente de la Cámara de Diputados sea candidato. Hoy es, con claridad, el dirigente provincial con mayor imagen positiva.

En el caso de que no juegue, la cosa será de dos y no tres. Cualquier otro u otra postulante por el Frente Progresista no aglutinará todo lo que pueda conseguir Lifschitz. Y no se habla solo de votos, sino de alianzas con, al menos, un sector del radicalismo.

En el Frente de Todos arrancan con ventaja la y el que ya cumplen mandato en el Senado: María de los Ángeles Sacnun y Roberto Mirabella. Porque, a la vez, la dupla sintetiza los intereses de Perotti y la vicepresidenta Cristina Fernández. Mirabella es el alfil de Perotti, la persona indicada para continuar su proyecto político. Sacnun, en cambio, tiene relación directa con la expresidenta y reporta en el Instituto Patria.

La inquietud no menor en el oficialismo es cómo contener al resto, a quienes se quedan afuera dentro de ese esquema. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, es seducido por un sector del PJ provincial para ser cabeza de lista. ¿Qué hará, por su parte, Marcos Cleri, enemistado con Sacnun? ¿Cubre ella toda la cuota de kirchnerismo? ¿Pedirá lo suyo Sergio Massa, que aceleró su construcción en la provincia? ¿Retornará María Eugenia Bielsa, que mantiene un contacto asiduo con el presidente Alberto Fernández? ¿Será la lista para Diputados la que contenga y cobije o se construirá una primaria gigante para dirimir la cosa?

Juntos por el Cambio Santa Fe, ahora que está en el llano de la oposición, no padece una Casa Rosada que digite y le ponga los puntos, pero tiene en Federico Angelini, vicepresidente nacional del PRO, la figura que ya arrancó su campaña. El diputado nacional decidió salir del rol de armador en las sombras y se calzó el traje de candidato. Arriba tiene relación y banca con el trío Macri-Larreta-Bullrich.

A él quiere enfrentarlo el radical José Corral, que vende un “larretismo santafesino”. El excandidato a gobernador por Cambiemos necesita volver a las grandes ligas y quedarse con la conducción del espacio. También tiene intenciones de competir el UCR Julián Galdeano, jefe del bloque de JxC en la Legislatura provincial. A río revuelto, ganancia de pescadores.

Perotti avisó que en la provincia no habrá calendario desdoblado, por lo que, si el Congreso lo avala, las PASO pasarán al 12 de septiembre y las generales, programadas inicialmente para el 24 de octubre, se celebrarán el 14 de noviembre. Falta, pero las cartas están echadas.