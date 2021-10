Episodio III: otro viaje de Fernández a Europa en busca de acuerdo por la deuda

Con el objetivo final puesto en la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una serie de reuniones bilaterales confirmadas, el presidente Alberto Fernández desembarcará este viernes nuevamente en Europa para participar de la cumbre de representantes de países del G-20, que se celebrará en Roma, y de la conferencia sobre Cambio Climático, que se desarrollará en Glasgow. Se trata de la tercera gira presidencial en dos años en busca de acercar apoyos para la negociación por la deuda.

Hasta el momento, el Presidente tiene agendados encuentros privados con la canciller alemana Angela Merkel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. En todos los casos, Fernández mantendrá la línea de pedido de apoyo a la renegociación de la deuda, que fue también eje de sus anteriores giras europeas.

Con Macron y Merkel, Fernández ya se reunió en otras oportunidades y consiguió el apoyo para la Argentina en las conversaciones con los acreedores privados, el Club de París y el inicio de las negociaciones con el Fondo. La relación con ambos es fluida. El Presidente le pidió a Merkel la reunión en el G-20 para despedirla. La canciller alemana dejará su lugar después de 16 años. “La vamos a extrañar”, le había dicho Fernández cuando hablaron por teléfono, a fines de mayo.

El encuentro con el francés también busca un nuevo apoyo en las negociaciones con el FMI. El Presidente entiende que tienen buena sintonía porque comparten una agenda progresista en lo social, en materia de género y cambio climático, dos temas que Macron resalta. El mandatario francés invitó a Fernández a participar del Foro por la Igualdad de Género que se celebró en Francia, a fines de junio. El Presidente no pudo viajar pero estuvo de manera virtual.

Con Georgieva mantuvo contactos virtuales y telefónicos y un encuentro presencial, en Roma, a mediados de mayo. El trabajo técnico con la titular y los técnicos del FMI está en manos del ministro de Economía, Martín Guzmán. Fernández insistirá con el pedido de mayor plazo para el pago de la deuda con el organismo internacional de crédito. La agenda de vencimientos marca US$ 18.000 millones en 2022, US$ 19.000 millones en 2023 y US$ 5.000 millones en 2024.

Pero a la ronda de conversaciones le falta todavía el jugador más importante, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, accionista mayoritario del Fondo. La bilateral de Fernández con Biden podría concretarse durante este viaje, en alguna de las dos ciudades en las que coincidirán los mandatarios. El lugar elegido sería Escocia.

La agenda todavía está en proceso de elaboración. Este miércoles por la tarde, la Casa Rosada aceleraba los tiempos para cerrar las bilaterales del Presidente, que busca conseguir fotos decisivas que transmitan confianza a dos semanas de las elecciones generales del 14 de noviembre.

El encuentro con Biden se viene cocinando a fuego lento. Primero, Fernández se reunió en Roma con John Kerry, el enviado de Biden para el cambio climático. Mantuvieron un buen encuentro y acordaron trabajar en conjunto esa agenda y organizar una cumbre de países sudamericanos y Estados Unidos para abordar el tema.

La cumbre se celebró a principios de septiembre y fue encabezada por Fernández, con Argentina como anfitriona. Durante el cónclave, Kerry pidió "acelerar las acciones" para evitar el cambio climático y destacó el liderazgo de Fernández.

La semana pasada, el Gobierno logró otro acercamiento con el encuentro que mantuvieron el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y el consejero nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan, en Washington. El funcionario estadounidense destacó “la importancia de avanzar en una negociación exitosa con el FMI, que contribuya a una deuda sostenible y un crecimiento inclusivo de largo plazo”. Sullivan se había reunido con el Presidente en agosto.

Al diálogo entre los dos países le resta la bilateral entre los mandatarios. El Gobierno siempre dijo que se concretaría “sobre el tramo final” de las negociaciones con el Fondo.

En febrero de 2020 y en mayo último, los dos periplos de Fernández por Europa fueron casi calcados. Se entrevistó con los líderes de España, Francia e Italia, y con el papa Francisco. En su primer viaje también se reunió con Merkel y en 2021 tuvo su primer encuentro cara a cara con Georgieva y fue recibido por el primer ministro portugués, Antonio Costa.

Para esta nueva gira, según pudo saber Letra P, hasta el momento el Presidente viajará a los dos destinos en un vuelo charter. En Roma lo acompañarán el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; Beliz; el canciller Santiago Cafiero; Guzmán; el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello; la flamante portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y el subsecretario de Comunicación, Marcelo Martín.

En tanto, directo a Glasgow volarán el ministro de Producción, Matías Kulfas, y el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié. Durante la COP26, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021 (COP26), el Presidente profundizará la propuesta para “reformular la arquitectura financiera internacional” y e insistirá en el canje de deuda por acciones climáticas.