Manes le pidió a Macri “ejemplaridad” en la causa ARA San Juan

El primer candidato a diputado nacional de Juntos en Buenos Aires Facundo Manes criticó la decisión del expresidente Mauricio Macri de no presentarse a declarar en la causa por el presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan y le reclamó que actúe con "ejemplaridad”.

"No me parece bien. Me parece que se debería presentar como cualquiera de nosotros", sostuvo el neurólogo sobre la estrategia judicial del fundador del PRO.

En declaraciones a A24, Manes exigió al exjefe de Estado actuar con "ejemplaridad" y señaló: "Yo no soy abogado pero una de las cosas que necesitamos es ejemplaridad, y si a cualquiera de nosotros nos convocan, tenemos que ir por más que sea injusta la causa".

También podés leer Espionaje ilegal: piden la detención de Macri por no presentarse a declarar

Por otra parte, el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) también se refirió a la propuesta del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de impulsar una mesa de diálogo entre el Gobierno, la oposición, el sector empresario y el sindicalismo.

"La Argentina necesita desde hace tiempo un gran acuerdo nacional y un gobierno que se parezca a una gran unidad nacional. Ahora, ¿las condiciones están dadas?", se preguntó.

También podés leer Las reflexiones privadas de Mauricio, el francotirador

Asimismo, Manes reclamó a la Casa Rosada que "garantice confianza" para propiciar esa mesa.

"Siempre estoy a favor de un diálogo y a favor de un pacto de unidad nacional para salir de esta decadencia crónica pero (el Gobierno) tiene que garantizar confianza y dejar claro con quién se debate", concluyó.