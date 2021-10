Debutó Cerruti: promesa de orden, feminismo, una duda y un aviso a los medios

La nueva portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, aseguró este viernes que su designación en ese rol responde a la intención del presidente Alberto Fernández de "aumentar la calidad de la comunicación" de la Casa Rosada y destacó que, además, fue elegida por el compromiso de la actual administración "con el feminismo y la igualdad de género".

"Voy a ser la portavoz de la Presidencia, esto quiere decir que voy a transmitir las informaciones oficiales del Gobierno", definió Cerruti en su primer diálogo con la prensa acreditada en Balcarce 50. En ese sentido, la flamante funcionaria -cuyo nombramiento quedó formalizado este viernes con su publicación en el Boletín Oficial- dijo que no solo se encargará de "los anuncios que vayan a suceder" y de los temas que "importan y preocupan, sino de las ideas del Gobierno".

En ese sentido y en línea con una postura crítica sobre los medios de comunicación que caracterizan su trayectoria de los últimos años en la política, aseguró que buscará "aportar para que la conversación pública sea sobre los temas que le importan a la gente y no basados en escándalos, denuncias u otras situaciones que convierten al periodismo en otra cosa y no en lo que tiene que ser".

Además, prometió que estará disponible para que la prensa pueda "chequear" la información para que aquello que se publique sea cierto y verídico. "Igual que ustedes, estamos en contra de que la información se manifieste como rumores o información falsa", resaltó.

Respecto de su designación, contó que Fernández la convocó y le dijo "que había pensado que era importante en esta etapa, después de haber escuchado lo que pasó en las elecciones, tener una voz oficial, un portavoz para aumentar la calidad de la comunicación, y que fuera una mujer porque es un gobierno comprometido con el feminismo y la igualdad de género".

En su debut como portavoz, sin embargo, Cerruti no pudo dar vuelta la página de las indefiniciones que envuelven la comunicación presidencial y no pudo confirmar si el Presidente concurrirá a alguna plaza a celebrar el domingo próximo el Día de la Lealtad, una de las conmemoraciones más importantes del Partido Justicialista. "Todavía no está decidido", dijo.

Este jueves, el mandatario y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocaron a movilizarse en "unidad" el próximo domingo en todas las plazas del país para "conmemorar esa gesta popular extraordinaria que fue el 17 de Octubre de 1945", Dia de la Lealtad Peronista, al retuitear un comunicado del Partido Justicialista firmado por Fernández en su carácter de titular partidario.