"Chau Memorándum", el plan Pito Catalán y el llanto de un intendente

"Chau Memorándum". El mensaje fue enviado vía Telegram desde el celular de un importante dirigente al de uno de los sobreseídos. Uno estaba en la cancha de Nueva Chicago, el otro había silenciado su aparato porque participaba de otra actividad en territorio bonaerense. No entendió el mensaje sino hasta que respondió las llamadas perdidas con las que su abogada intentaba notificarle el fallo del tribunal en la causa por el Memorándum con Irán. Casi todos los implicados se enteraron al mismo tiempo. Oscar Parrilli estaba yendo a su casa en auto y escuchó la noticia por radio. De inmediato recibió vía celular el fallo completo que le mandaba su abogado, Aníbal Ibarra. Después de contestar varios mensajes se sentó a ver Argentina-Paraguay y dejó el texto judicial para leer más tarde. El senador ya avisó que analizará con el exjefe de Gobierno la posibilidad de demandar a los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y al fiscal Eduardo Taiano. A la vicepresidenta Cristina Fernández la noticia la encontró en El Calafate, adonde viajó el jueves por la mañana. El único que no se sorprendió fue el ministro de Justicia, Martín Soria, que junto a Juan Martín Mena, su vice y otro de los sobreseídos, había recibido la semana pasada al juez Daniel Rafecas, el primero en cerrar esa causa que después reabrió Claudio Bonadio. "Cuando los fallos los hacen los jueces y no los compañeros de tenis o los amigos de un presidente, las mentiras se caen y se hace Justicia", celebró el ministro, que además esta semana se reunió con los integrantes de la Cámara Nacional Civil. No fue nada sutil: "El engendro judicial aprobado en la Legislatura porteña afecta a todos los argentinos. Las máximas autoridades judiciales del país le están exigiendo a la Corte Suprema que “ponga fin a esta gravísima situación institucional", reclamó en relación a la modificación de la ley 402, que habilitará al Tribunal Superior de Justicia a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales con sede en la Capital Federal.

Pito Catalán

Sobre la cuestión sólo opinó la dirigencia K. El resto de los socios del Frente de Todos guardó silencio en línea con la nueva estrategia de comunicación que coordina el catalán Antoni Gutiérrez-Rubi. Con oficina en el centro cultural C, frente al Parque los Andes en la Chacarita, el estratega que acompañó a Cristina Fernández en 2017 y después a Sergio Massa pilotea con los responsables de la comunicación del kirchnerismo, el albertismo y el massismo. También, con el equipo de Axel Kicillof y ahora con el de Martín Insaurralde. Disciplina estratégica, enfoque en la gestión y cercanía con la gente son los ejes centrales con los que arrancó la campaña del Sí. El norte es la gestión y los anuncios de mejora para la vida cotidiana como el "puente al empleo", plan para convertir los planes sociales en empleo privado y formal, o la información sobre la reactivación turística en la previa del fin de semana XXL. Tampoco está en la agenda de campaña el plan de vacunación, que evidentemente no alcanzó para atraer votos en las PASO. "Ya se vacunó", se da por superada esa etapa. La agenda se enfoca en la producción, la economía y la actitud de escucha. El consultor ya se reunió con el Presidente, la vice. Máximo Kirchner y Massa.

Quien arrancó el fin de semana con gestión exitosa fue el siempre optimista Daniel Scioli. Viajó de Brasil a Buenos Aires para regresar a Brasilia acompañando al flamante canciller Santiago Cafiero. Entre ellos se invirtieron los roles: durante la gestión del exmotonauta como gobernador, el actual jefe de la diplomacia fue subsecretario de Políticas Sociales. En vuelo exprés a bordo del Tango 11 fueron y volvieron este viernes Cafiero, Scioli, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, y la economista Cecilia Todesca, ya nombrada secretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Fue la primera salida al exterior de Cafiero, que chatea por WhatsApp con su par brasilero Carlos França, un moderado en el equipo de Jair Bolsonaro.

El viaje se resolvió después de que se flexibilizaran posiciones y se cerrara una etapa de desencuentros. Scioli se atribuye la tarea de desandar las diferencias entre presidentes y apuntar a lograr consenso en las cámaras empresarias de ambas naciones. En Itamaraty finalmente se avanzó en la idea de proponer a los demás socios del Mercosur los alcances y revisión del Arancel Externo Común para reducir en un 10% las alícuotas de la mayor parte del universo arancelario, resguardando las excepciones que ya existen dentro del bloque. En una conferencia conjunta subrayaron que el entendimiento contempla las distintas necesidades de los países miembros. Cafiero hizo hincapié en la importancia de la herramienta de las excepciones para resguardar el trabajo nacional y el empleo argentino. "Sacamos adelante el acuerdo, que es beneficioso para los industriales argentinos", vendió uno de los integrantes de la comitiva. Cafiero y França hablaron de potenciar el Mercosur, de trabajar en conjunto en la pospandemia y de la crisis hídrica del Paraná, entre otros temas. La conclusión de algunos (reflejada en los diarios brasileros) fue que esta vez perdió el ministro de Economía, Paulo Guedes, que además debe comparecer ante la Cámara de Diputados por la offshore que reveló la investigación Pandora Papers. Desde el PT de Lula Da Silva dejaron trascender su satisfacción por que Cafiero, tan cercano a Alberto Fernández, eligió Brasil para su primera salida al exterior. Es, señalaron, una señal positiva y estratégica por lo que simbólicamente representa el Mercosur y la Argentina para el expresidente al que en campaña Alberto Fernández visitó en prisión. De yapa, antes de retornar otra vez a bordo del Tango 11 hubo cumbre con Guedes para limar las asperezas y sanseacabó.

Otro gesto del inicio del fin de semana fue el de Diego Santilli en Pinamar. Pragmático, el candidato a diputado nacional recorre la costa bonaerense y camina y camina, como decía Lita de Lázzari. Junto a Hernán Lombardi participó de varias actividades en la ciudad balnearia de la que es intendente Martín Yeza, a quien el juez Martín Bava acaba de citar a indagatoria. Se trata del mismo magistrado que citó a Mauricio Macri por supuesto espionaje a familiares de tripulantes del ARA San Juan. En el caso del pinamarense, en Dolores investigan la malversación de tarjetas Alimentar por dos millones de pesos. Yeza pidió la nulidad, denunció irregularidades y apuntó que no lo dejan ver el expediente. En el acto junto a Santilli, se emocionó y lloró.