Myriam Bregman en Neuquén: llamó a organizarse para enfrentar a Milei y construir una nueva fuerza política

La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman , encabezó este sábado un acto en el Club Pacífico de la ciudad de Neuquén, donde convocó a “organizarnos para terminar con Milei y su legado” y planteó la necesidad de construir una nueva herramienta política de la clase trabajadora con alcance nacional.

Ante un salón colmado, Bregman sostuvo que el objetivo es avanzar hacia “un nuevo movimiento histórico” que reúna a trabajadores, mujeres y jóvenes. La dirigente remarcó que el crecimiento de la izquierda debe apoyarse en la organización colectiva y cuestionó tanto al gobierno nacional como a los sectores políticos que, según su visión, contribuyen a sostener el actual esquema económico.

La referente del Frente de Izquierda llegó a la provincia luego de participar de las actividades por el aniversario de Ni Una Menos . En ese contexto, hizo referencia al femicidio de Agostina y apuntó contra el presidente Javier Milei por sus declaraciones sobre la violencia de género.

“Venimos de dar una enorme respuesta en las calles ante el brutal femicidio de Agostina y tenemos que soportar que el canalla que tenemos de Presidente diga que no existen los femicidios”, afirmó Bregman durante su intervención.

La exdiputada nacional también convocó a las mujeres y diversidades a mantener la organización permanente frente a los avances que, según señaló, impulsa la derecha contra las conquistas obtenidas en materia de derechos. En ese sentido, reivindicó la movilización social como herramienta para defender las demandas del movimiento feminista.

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Además, aseguró que el reconocimiento que recibe parte de la dirigencia de izquierda en distintos sondeos de opinión es consecuencia de la militancia y de las luchas colectivas. Según expresó, el espacio que integra fue el único bloque parlamentario que no acompañó ninguna de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

La disputa política y el escenario electoral

Durante el acto, Bregman cuestionó a distintos sectores de la oposición y sostuvo que existen intentos de preservar las reformas impulsadas por la gestión libertaria más allá de la continuidad de Milei. También apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y contra referentes del peronismo por no plantear, a su criterio, una alternativa clara frente a medidas como la reforma laboral o la relación con el FMI.

Sobre una eventual candidatura, la dirigente evitó definiciones concretas, aunque dejó en claro que la izquierda buscará disputar espacios de representación. “No vamos a regalar nada en ningún terreno”, señaló.

La referente cerró su discurso con una convocatoria a transformar la simpatía en organización política. “Nadie se salva solo o sola, pero tampoco nadie lucha solo”, afirmó, antes de insistir en la construcción de una fuerza que logre reunir a miles de militantes en todo el país.

En el encuentro también participó el diputado neuquino Andrés Blanco, referente de la fábrica recuperada Zanon, quien planteó la necesidad de nacionalizar el sistema energético y colocarlo bajo gestión de los trabajadores. Además, asistieron delegaciones de docentes, trabajadores de la salud, ceramistas y representantes de comunidades mapuches.