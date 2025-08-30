ELECCIONES | 7 de SEPTIEMBRE

Nicolás Del Caño y Myriam Bregman encabezaron un acto con vecinos y organizaciones sociales en Guernica

En el cierre de campaña, referentes del FITU recorrieron la Tercera sección y apuntaron contra el Gobierno por el ajuste y la corrupción.

Por Letra P | Periodismo Político
El diputado nacional por el FITU, Nicolás del Caño, y la candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman, participaron de una actividad en Guernica junto a vecinos y organizaciones sociales, a días de las elecciones legislativas del 7 de septiembre. Los dirigentes de izquierda señalaron el creciente rechazo al Gobierno de Javier Milei en los barrios del conurbano.

Durante la jornada, Del Caño destacó que, tras una campaña militante en toda la provincia de Buenos Aires, el Frente de Izquierda-Unidad mantiene su presencia en las calles y ferias. “Podemos caminar con la convicción de haber estado desde el minuto cero movilizando contra este Gobierno y acompañando todas las luchas”, afirmó. El legislador también denunció que “roban con los medicamentos para personas con discapacidad”, en referencia a las irregularidades en la administración nacional.

Por su parte, Bregman afirmó que “el Gobierno de Milei nos metió en un combo de corrupción, crisis económica y social” y subrayó que los candidatos del espacio “son quienes marchan cada miércoles con jubilados y acompañan los reclamos del Hospital Garrahan, el colectivo de discapacidad y las universidades”.

Reclamos por vivienda y presencia territorial

En Guernica, ambos referentes mantuvieron un diálogo con familias que fueron desalojadas hace cinco años y que aún exigen acceso a una vivienda digna. La actividad incluyó también a candidatos locales del FITU como Marcelo Gómez, Lorena Ojeda y Leandro Llaría, referentes de los distritos de Presidente Perón y San Vicente, e integrantes de Vientos del Pueblo.

Además, estuvo presente Karen Leguizamón, candidata a diputada provincial y miembro de la Comisión de Mujeres y de la Asamblea Permanente de Guernica, quien remarcó el compromiso del espacio con las luchas populares.

Llamado al voto y oposición sin concesiones

Bregman convocó a respaldar al Frente de Izquierda-Unidad en las urnas “para darle impulso a las luchas del pueblo trabajador que quiere terminar con los ajustadores, los corruptos y los coimeros”. Señaló que su espacio es el único que no ha cedido ante el oficialismo ni en el Congreso ni en las calles.

Del Caño, en la misma línea, remarcó que el repudio hacia el Gobierno libertario “se extiende en todo el conurbano” y enfatizó que la izquierda seguirá siendo una voz de resistencia.

