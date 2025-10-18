Myriam Bregman: "La tercera fuerza define el Congreso que viene"

La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda en la ciudad, Myriam Bregman busca colocar a la izquierda en el tercer rompiendo la polarización entre el oficialismo de Javier Milei y Fuerza Patria.

En la recta final de la campaña hacia las elecciones del domingo 26, Myriam Bregman advierte que la disputa no se limita al oficialismo de Javier Milei y Fuerza Patria . La diputada del Frente de Izquierda que busca otro mandato plantea que lo que está en juego es quién ocupará el lugar de tercera fuerza, un espacio que puede resultar decisivo en el Congreso .

La dirigente trotskista, que se postula por la Ciudad de Buenos Aires , reivindica la presencia constante de la izquierda en la calle contra las medidas de ajuste, cuestiona la injerencia de Estados Unidos en la región y asegura que solo el FIT puede garantizar una agenda independiente, desde la ley de humedales hasta la defensa del derecho al aborto, pasando por la resistencia a la reforma laboral.

-No es un ballotage, es una elección legislativa. Se vota banca por banca y cada voto cuenta. Estados Unidos tiene una injerencia creciente en la región y hoy sostiene al gobierno de Milei. Este contexto internacional, que es determinante para la realidad de los trabajadores, pareciera que no existe, no se discute, pero atraviesa de lleno la elección.

-Con campañas a pulmón, sin financiamiento de grandes capitales. Lo que ofrecemos es lo que hicimos este año y medio: estar en la calle desde el primer día contra el ajuste, junto a jubilados, estudiantes, colectivos de la discapacidad y mujeres. Nuestras bancas son para amplificar esas luchas.

Esto es muy grave, otro salto en la intromisión imperialista directa en la región.



Helicópteros de Operaciones Especiales de EE.UU. y B-52 cerca de Venezuela amplían la misión en el Caribe.



— Myriam Bregman (@myriambregman) October 17, 2025

-¿En los hechos, cuál es la importancia de ser tercera fuerza?

-El primer y segundo lugar están claros, pero la tercera fuerza define el Congreso que viene. Si es el Frente de Izquierda, habrá una agenda independiente. Si son los gobernadores y exfuncionarios que apoyaron a Milei, volverán a ser cómplices de todas las medidas y las leyes que se aprobaron durante estos casi dos años.

La agenda Myriam Bregman y la izquierda

-¿Qué agenda propone el FIT?

-La ley de humedales, la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades, frenar la reforma laboral y enfrentar la deuda con el FMI. Son temas muy importantes que no aparecen en la agenda de ningún otro partido que no sea el Frente de Izquiera, que desaparecerían sin la izquierda en el Congreso.

Los responsables de la aprobación de la Ley Bases que produjo desastres para miles de trabajadores y trabajadoras. — Myriam Bregman (@myriambregman) October 15, 2025

-¿Qué significa ser oposición en este contexto?

-En un año y medio de Milei estuvimos en todas las luchas, sin especulación. La Ciudad merece diputados que defiendan la cultura, la educación y los derechos laborales. Ese es el rol que queremos consolidar el 26 de octubre.