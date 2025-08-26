Un peronismo hiperlocalista echa mano al corte de boleta en la provincia de Buenos Aires

Mientras la disputa electoral central tiene de un lado a Javier Milei en el ojo de la tormenta por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad , y del otro al gobernador Axel Kicillof como contramodelo de Casa Rosada, intendentes peronistas de Fuerza Patria con antecedentes en campañas prácticamente vecinalistas echan mano al clásico corte de boleta para garantizar sus territorios.

En los últimos días salieron a luz diferentes videos, imágenes y publicaciones que exponen la maniobra de casi todas las elecciones, aunque con mayor o menor medida según el caso y el contexto. ¿Qué lo hace diferente esta vez?: que el desdoblamiento fue un pedido de los intendentes al gobernador y la falta de una figura nacional que aglutine a todos les da mayor protagonismo a los jefes territoriales.

En redes sociales trascendió un video que muestra cómo se está repartiendo la boleta en Ezeiza, distrito de la Tercera sección electoral gobernado por Gastón Granados , uno de los pocos intendentes que en todo momento intentó mantener el equilibrio entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner en medio de la interna, aunque siempre con una leve inclinación por la expresidenta.

El video muestra el material que se reparte en el casa a casa, y que incluye un flyer en el que aparece el primer candidato a concejal, Ezequiel Díaz , secretario de Cultura del municipio, junto al intendente y la presidenta del Concejo Deliberante, Dulce Granados . El lema: “Defender la tranquilidad”.

En su interior, el flyer díptico lleva la boleta de Fuerza Patria, pero no la de dos cuerpos que incluye la lista de diputados por la Tercera sección electoral liderada por Verónica Magario , sino solo la local.

WhatsApp Video 2025-08-26 at 14.31.02 La boleta de Gastón Granados en Ezeiza

Vecinalistas con Jorge Ferraresi

En Avellaneda, un sector cercano al intendente, Jorge Ferraresi, planteó públicamente la estrategia. Un grupo de dirigentes, agrupados en “Vecinalismo Independiente de Avellaneda” se reunió con el jefe comunal, a los pocos días comenzaron a publicar en redes sociales creadas para tal fin un comunicado que llama al corte de boleta.

Ante la consulta de Letra P, un dirigente que se para en la vereda de enfrente del intendente en la interna cuestionó el accionar con dureza: “en lo que hace Ferraresi para septiembre está la respuesta a que van a hacer de cara a octubre. Se lo dijimos en mil idiomas al gobernador, pero prefirió asesorarse por Carli Bianco sin chistar”, lanzó.

La campaña del jefe comunal de Avellaneda es hiperlocalista. Su lema es “Votá por tu ciudad”, y él mismo, como primer candidato a concejal, está recorriendo todo el distrito con actividades, plenarios por localidad y caravanas.

Todo roto en la Quinta sección electoral

La región que abarca la costa atlántica es una de las que más ruido tiene al interior de Fuerza Patria. La sección es hostil para el peronismo que se sabe varios puntos abajo de La Libertad Avanza, especialmente en el distrito cabecera, Mar del Plata, donde gobierna el ahora libertario Guillermo Montenegro, quien además encabeza la boleta de senadores provinciales.

En esa ciudad, un sector del MDF de Kicillof conducido por el exintendente Gustavo Pulti presentó una lista y trabaja por el consecuente corte de boleta del electorado que elige Fuerza Patria. Es que la dirigente de La Cámpora Fernanda Raverta no solo se quedó con la cabeza de lista seccional sino también con el manejo de la lista local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/belurob_/status/1958201715548631535&partner=&hide_thread=false Viene cero tranquila la campaña de Fuerza Patria en la PBA. Corte de boleta a la orden del día pic.twitter.com/4vTT0JwU5j — Belén Robledo (@belurob_) August 20, 2025

Kicillof jugó a dos aguas la última vez que visitó el distrito. Se sacó fotos con ambos candidatos, Pulti y Raverta, y enfureció a La Cámpora. “Eso no se hace”, dijo a este medio un dirigente de la agrupación. En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Máximo Kirchner compartió un video de Raverta donde se lo ve a Kicillof, en Necochea, mostrando la boleta completa diciendo “con esta boleta vamos a parar la motosierra”.

En otros distritos de la Quinta sección electoral, molestos por el cierre de listas, otros intendentes también empujan el corte. Días atrás circuló un video donde se veía como se cortaban las boletas que llevan a la camporista en el primer lugar.