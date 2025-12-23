TODO ROTO

Lanús: otra protesta de cooperativistas con olor a interna del peronismo

En el municipio, militantes del Evita y UTEP reclamaron ingresos. Cerca del intendente camporista Julián Alvarez vincularon a un manifestante con el MDF.

Por Letra P | Periodismo Político
La protesta de cooperativistas en Lanús

A un día de los incidentes ocurridos frente al Concejo Deliberante de Quilmes, ocurrió otra protesta frente a la municipalidad de Lanús por parte de militantes del Movimiento Evita y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que le reclamaron al intendente camporista Julián Alvarez una mejora en los ingresos de los cooperativistas que realizan tareas de barrido en el distrito.

La manifestación de este martes, que volvió a exponer la grieta interna dentro del peronismo de Buenos Aires, incluyó momentos de fuerte tensión en la puerta del edificio municipal, con cortes y quema de cubiertas en reclamo de "salarios dignos", un bono de fin de año, productos navideños, la continuidad de los convenios laborales y la inclusión de cooperativas de trabajo.

Así lo publicó la UTEP Lanús en un comunicado difundido en redes sociales, en el que también destaca que "no hay navidad digna sin salarios justos y con precarización laboral".

Piquete intencional

Desde la intendencia señalan que la movilización no respondió a un reclamo vecinal genuino, sino que se trata de un piquete con intencionalidad política, enmarcado en la disputa interna que atraviesa al oficialismo bonaerense.

En ese marco, hicieron circular fotos en las que se ve a Silvio "Tinino" Denis Guzmán, un hombre de Agustín Balladares -referente del Movimiento Evita de Lanús y exconcejal en ese distrito-, que estuvo el lunes en Ensenada en el lanzamiento nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y se sacó una selfie con el gobernador Axel Kicillof.

La protesta tuvo su punto de máxima tensión cuando un grupo de manifestantes exigió la presencia directa del intendente Julián Álvarez para negociar una respuesta al conflicto. “Si no baja el intendente, va a pasar lo de ayer en Quilmes”, sostuvo uno de los referentes del piquete, en alusión a los incidentes ocurridos el día anterior en el distrito.

La antesala de Lanús: incidentes en Quilmes

La antesala de Lanús se vivió ayer en Quilmes, con un enfrentamiento entre la Policía bonaerense y un grupo de cuidacoches que manifestaban frente al Concejo Deliberante de Quilmes contra la sanción del plan de ordenamiento urbano y vial en esa ciudad.

En el marco del tratamiento de esta ordenanza, se produjeron incidentes entre los manifestantes que arrojaron piedras e intentaron ingresar al Concejo, y los efectivos de la Policía bonaerense que avanzaron sobre la columna mediante balas de goma y gases lacrimógenos.
Además, el suceso desató un fuerte cruce de críticas y acusaciones entre dos dirigentes del peronismo: la exintendenta y diputada bonaerense Mayra Mendoza y el diputado Juan Grabois.

“Pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca, lo haga quien lo haga”, tuiteó Grabois, mientras que desde el municipio dejaron trascender que el MTE perseguía una adjudicación directa del servicio de estacionamiento medido.

