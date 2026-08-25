Temporada de balances: el consumo deprimido y la deuda de las familias que Milei no quiere ver

Javier Milei y los balances de las empresas que muestran la caída del consumo

HOTELGA EN LA RURAL Turismo low cost en la Argentina de Milei: la ilusión del segundo semestre

Los mejores 18 meses de la economía en veinte años que auguró Toto Caputo vienen raros. La caída del consumo y la deuda impagable de las familias están al tope de una agenda que muestra el deterioro de los ingresos que Javier Milei niega, aunque el PBI muestra un crecimiento moderado. Vaca Muerta y el agro no derraman.

El mejor ministro de la historia y su socio, Santiago Bausili , parecen haber tomado nota. Este lunes, soltaron el dólar mayorista , porque la tasa de interés necesaria para contenerlo en $1500 plancharía más el crédito y la actividad. Como si el consumo privado no fuera récord.

Hay desconexiones entre lo que grita el Presidente y los volantazos de quienes manejan la política económica y tradean entre la estabilidad del dólar y los precios y la necesidad de que repunte el nivel de actividad económica.

Esa falta de temperatura de una economía que creció 1,9% interanual en el primer semestre, pero que mantiene en retroceso a sectores intensivos en mano de obra, como la industria y el comercio formal, también quedó reflejada en los balances que las empresas que cotizan en Bolsa presentaron en las últimas semanas.

El crecimiento vertiginoso de Mercado Libre contrasta con los números que muestran las grandes empresas de consumo masivo y los problemas que tienen los bancos para atender a su cartera de morosos y seguir prestando para ganar plata.

Ya te hablé sobre estas diferentes velocidades, o direcciones, en ediciones anteriores de este newsletter, pero tenemos números fresquitos y vale la pena repasarlos.

Antes de empezar, la habitual pasada de gorra: si te gusta este contenido, reenviáselo a quien creas que pueda interesarle. Y si te lo hicieron llegar, te invito a suscribirte, gratis, acá.

Problemas de consumo

“Miren Mercado Libre”, brama Milei cada vez que algún entrevistador amigo osa preguntarle sobre los pobres datos de consumo masivo. Marcos Galperin, cada vez más picante en Twitter, se sumó a la cruzada y cargó contra los números de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que contrastan con su balance de boom de ventas y ganancias.

Marcos Galperin se peleó con los datos de CAME porque el consumo vía Mercado Libre vuela.

Lorena Hak contó que el comercio online todavía es una parte menor del volumen de ventas a nivel país.

Mercado Libre destacó que, en el segundo trimestre, la cantidad de productos vendidos desde la plataforma creció 22%, con un aumento en la facturación del 38% interanual en moneda constante (descontada la inflación). “En un entorno de consumo desafiante”, destacó la compañía, “Mercado Libre continúa ganando participación frente al comercio físico”.

El gigante del e-commerce facturó más de u$s 10.000 millones a nivel regional en un trimestre por primera vez en su historia. A pesar de eso, sigue recibiendo exenciones impositivas por la ley de Economía del Conocimiento. Evitó pagar u$s 42 millones en el semestre por reducciones en el impuesto a las Ganancias y en las cargas sociales.

Menos cantidades vendidas

Pero si la caída del consumo se explicara porque el INDEC y las mediciones privadas subestiman el canal online, las empresas que fabrican y venden bienes no deberían sentir el impacto de ese cambio de ventanilla. Los balances de Molinos, Arcor y otras grandes firmas muestran otra cosa.

Molinos destacó que en el segundo trimestre del año pudo detener la caída de los últimos periodos. En el primer semestre del año, la comercialización de alimentos, medidos en toneladas, fue similar a la de igual periodo de 2025. Si bien no se recuperó de las caídas previas, dejó de caer, en un contexto en el que, dijo la compañía, el consumo masivo cayó 2,9% interanual.

Si bien las cantidades fueron similares, la facturación cayó en términos reales más de 9% en el primer semestre. Aún así, la empresa de la familia Pérez Companc mostró una ganancia neta de $37.571 millones, que atribuyó a un recorte de gastos de 23,4%. Ese ahorro fue de $37.023 millones.

"La mejora de la actividad económica general, con el tipo de cambio y la inflación relativamente controlados, todavía no logra reflejarse en una recuperación sostenida y profunda del consumo masivo de productos empaquetados", indicó Molinos en su reporte de resultados.

Molinos, todavía, no la ve.

Arcor registró una sustancial mejora en sus ganancias del semestre, de casi 90% interanual, gracias al ajuste de costos y a cuestiones contables. Sin embargo, sus ventas cayeron 2,72% contra la primera mitad de 2025.

Al hacer zoom en la facturación, la empresa reportó una mejora en las exportaciones del 3,7%, que contrasta con una caída en las ventas al mercado interno del 5,6%. En consumo masivo, la merma fue del 4,45%. Pero también se deterioró la unidad de negocios de packaging, que tiene como clientela a otras compañías.

Otras firmas vinculadas al consumo masivo también reportaron caídas en sus ventas. Morixe, cuyo foco está en la industria farinácea, incrementó sus ingresos 21% en el semestre, pero por adquisiciones de unidades exportadoras y reducción de costos. Sus ventas, medidas en toneladas, cayeron 1,37% interanual.

“Ello tuvo lugar en un contexto desafiante para la industria de consumo masivo, caracterizado por una caída de la demanda durante el 2025, que no manifestó signos de recuperación durante el primer semestre del 2026 (-2,9% vs. mismo período de 2025)”, comunicó la empresa que preside Ignacio Noel.

Ledesma redujo sus pérdidas a casi la mitad, pero con un recorte en sus ingresos totales del 6,5% que atribuyó a menores de ventas de azúcar y alcohol a la industria alimenticia.

Sobredosis de TV

Milei ya dijo que nadie le puso una pistola en la cabeza a los deudores morosos para tomar créditos. Este viernes, en la Bolsa de Comercio de Rosario, lo repitió, y vinculó la escalada en la mora con la compra de televisores para ver el Mundial.

“Vino el Mundial”, dijo. “¿Saben qué hicieron? Muchos iban a cadenas de ventas de electrodomésticos y ¿qué hacían? se llevaban televisores para el Mundial”, aceleró. “¿Qué creen que está pasando ahora? Bueno, dejaron de pagar muchos. Esa morosidad está en el 50%. Es decir, agarraron, se compraron los televisores para ver el Mundial y después venían si pagaban o no. Bueno, ahora no pagaron, pagaron la mitad. La pregunta es, ¿ustedes creen que los que dieron esos (créditos) no sabían lo que estaban haciendo? ¿O acaso no les había pasado lo mismo en 2022?”.

El Mundial impulsó la adquisición de TV y las empresas aprovecharon para rematar stocks. Pero este dato de la consultora Vectorial pone en contexto la avivada que denunció Milei: la venta de televisores cayó respecto de los mundiales de Rusia y Qatar.

La venta de televisores estuvo por debajo de la de mundiales anteriores.

Berrinches al margen, los bancos y las fintech muestran, mes a mes, cómo el problema va en aumento. Si querés saber quiénes concentran la mayor cantidad de créditos no bancarios, podés ver esta edición de Los perfiles del poder. Ahí conté que Naranja (del Banco Galicia) y Mercado Pago tienen la mayor cantidad de financiamientos otorgados.

Cada vez más morosos

Los últimos balances que presentaron los bancos Macro y Santander muestran cómo escaló el problema que Milei no quiere ver.

La filial local del Santander reportó que la morosidad en las familias saltó desde el 2,93% de junio de 2025 al 11,45% de su cartera. La mayor parte de ese impago se concentra en sus firmas Santander Consumer y Cartasud, que entregan préstamos no bancarios.

El banco de Jorge Brito tiene uno de los índices de retrasos más bajos del sistema, pero la morosidad en créditos personales pasó del 2,62% de fines de 2025 a 4,52%. En empresas, el retraso es de apenas 1,13%, pero a fin de año era del 0,43%.

“Cierta heterogeneidad en la recuperación del nivel de actividad en el país y el ingreso disponible de la población, en conjunto con el incremento en los niveles de la mora crediticia en el sistema financiero y no financiero , requieren de la Gerencia de la Entidad el monitoreo permanente de la situación a fin de identificar adecuadamente los riesgos y aspectos que puedan impactar la actividad a fin de mitigarlos y preservar y mejorar, de ese modo, la solvencia patrimonial y financiera de la Entidad”, se atajó el Macro en su reporte.

Los bancos dejaron de prestar para no perder. Eso se nota en sus resultados, con números positivos, aunque módicos. El Macro ganó 4% más que en el segundo trimestre de 2025.

En el estribo

Estaba en deuda con el nuevo disco de Camionero, Prubeas de contacto y lo escuché este fin de semana. Uso y recomiendo.

También escuché lo nuevo de Bestia Bebé, Yendo rápido a ningún lugar.

Espero que estos discos hagan que tu semana sea más placentera.

¡Hasta la próxima!