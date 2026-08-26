Endeudamiento y discapacidad: la oposición mostró una mayoría para avanzar y arma un cronograma

Javier Milei recibió una señal de alerta en la Cámara de Diputados al inicio de la sesión. La oposición reunió una mayoría del recinto que permitirá avanzar con el tratamiento de proyectos para aliviar el endeudamiento y prorrogar la emergencia en Discapacidad. Ambos temas tuvieron hubo 133 votos a favor, cuatro más que la mitad del recinto, 111 en contra y 11 abstenciones.

Como la votación era para incorporar los temas a la sesión, se requería mayoría especial, un número que La Libertad Avanza pudo bloquear con su bancada (95 propios). Pero la mayoría simple que se expuso permite a los bloques díscolos armar un cronograma para aprobar los proyectos.

La oposición juntó ese número con los bloques Unión por la Patria, la izquierda, Provincias Unidas (PU), con deserciones; y gracias a Argentina Federal, el bloque aliado del Gobierno integrado por Misiones y Salta, que cambió de nombre antes de la sesión. También avalaron los monobloques del puntano Jorge Fernández , la exlibertaria y la neuquina Karina Maureira .

A la cuenta opositora puede sumarse en una eventual sesión algunos ausentes, como la exlibertaria Marcela Pagano , la monobloquista Natalia De la Sota y el kirchnerista Carlos Castengetto . LLA sólo tuvo de su lado al PRO y a la UCR que se abstuvo, mientras que otros aliados se apartaron de la votación. Y sumó la ayuda de tres PU: los ex-PRO Sergio Capozzi y José Núñez ; y el chubutense Jorge Ávila . No estuvo en el recinto Juan Brügge .

El primer paso será la convocatoria a una sesión especial, que sería la semana próxima, para citar a comisiones e iniciar el recorrido legislativo. En cualquier caso, Milei tiene una carta: su bloque en Diputados alcanza para blindar un eventual veto presidencial, por lo que el desafío de la oposición será instalar los debates públicos sobre temas sensibles.

El golpe de la oposición

El endeudamiento de las familias se convirtió en un tema clave para la campaña electoral que se avecina y provocó la ira de Milei, en la reunión que mantuvo con sus bloques legislativos en la Casa Rosada este martes. "Están inventando un problema que no hay", gritó varias veces el Presidente, según testigos.

Hay más de 30 proyectos presentados por el tema de la morosidad y el acuerdo opositor alcanza para que avancen. “Venimos insistiendo desde el comienzo del año. En dos oportunidades solicitamos sesiones especiales, no se consiguió el quórum. En dos ocasiones hubo apartamientos para ampliar el temario. Venimos por quinta vez a plantear esto”, sostuvo Germán Martínez, durante la sesión.

La mayoría de las iniciativas de ley fueron presentadas por UP, aunque también hay de Pagano y varias que fueron presentadas el año pasado que mantienen estado parlamentario, como las de Oscar Carreño (ex-Encuentro Federal) y la salteña Pamela Calletti.

Una de las primeras propuestas de este año fue la de Guillermo Michel (UP), presentada en enero. Plantea aliviar las deudas por tarjetas de crédito y con proveedores no financieros de crédito, como las fintechs, cooperativas y mutuales, cadenas comerciales y prestadores que están fuera del sistema bancario tradicional.

Emergencia en discapacidad

El otro temario que se votó y quedó listo para avanzar es el referido a proyectos que proponen prorrogar la emergencia en discapacidad, presentado por el diputado Juan Marino, de UP, vicepresidente de la comisión. Su proyecto pide extenderla por un año.

Es una facultad que asigna la norma, sancionada el año pasado por presión de la oposición. Milei empezó a aplicarla parcialmente recién después de un fallo judicial de febrero.

"Damos una respuesta a un reclamo de las organizaciones que en su momento conquistaron con mucha lucha la ley. La necesidad de la prórroga es indiscutible”, sostuvo Marino. Pidió el voto nominal para que quede “constancia sobre cómo votamos este punto tan sensible para nuestro pueblo”. No tuvo mayoría especial. Pero sí más de la mitad del recinto.