El mapa de la deuda en el conurbano: dónde se concentra la mayor morosidad familiar

José C. Paz, Presidente Perón y Florencio Varela , tres distritos del conurbano , encabezan el ranking de morosidad en Buenos Aires , un problema que se extiende y que tiene enfrentado al gobierno de Javier Milei, que insiste en que no intervendrá en un problema que considera "entre privados", con la oposición que endurece críticas y propone diferentes proyectos para intervenir.

En diez municipios bonaerenses, más de una de cada cuatro personas endeudadas está en mora. El problema afecta particularmente a los jóvenes y el conurbano concentra las tasas de mora más elevadas, muy por encima del promedio provincial y nacional.

Los datos surgen del Mapa de la Deuda , elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) y la Fundación Friedrich Ebert (FES) sobre la base de la Central de Deudores del Banco Central. La actualización correspondiente a junio de 2026 muestra que el 20,17% de la deuda de las personas físicas en la provincia se encuentra en situación de mora, frente al 17,4% registrado a nivel nacional. En términos absolutos, son alrededor de 1,84 millones de bonaerenses con deudas irregulares, mientras que la deuda en mora alcanza los $6,49 billones, pero cuando se baja el mapa hasta cada municipio, el promedio provincial queda chico.

José C. Paz encabeza el ranking bonaerense, con una tasa de mora del 32,86%. Es decir, prácticamente uno de cada tres deudores registrados en el distrito conducido políticamente por Mario Ishii, hoy de licencia en la intendencia para ocupar una banca en el senado bonaerense, presenta obligaciones en situación irregular.

El dato es todavía más significativo cuando se lo compara con el promedio provincial: José C. Paz se encuentra 12,69 puntos porcentuales por encima de la provincia de Buenos Aires y casi 15,5 puntos por encima del promedio nacional. La deuda en mora del distrito asciende a $132.955,92 millones y alcanza a 45.682 personas.

El segundo lugar corresponde a Presidente Perón, con una tasa de mora de 32,73%, mientras que Florencio Varela aparece tercero, con 32,48%. Los tres municipios son los únicos que superan el umbral de 32% en el ranking provincial y exponen la profundidad que puede alcanzar el problema en determinados sectores del área metropolitana.

Malvinas, San Vicente y Ezeiza: el problema se extiende

El mapa continúa con Malvinas Argentinas, donde la tasa de mora llega a 31,34%. El distrito es seguido por San Vicente, con 29,92%, y Ezeiza, con 29,63%. En este último municipio hay 39.347 deudores únicos, de los cuales 12.774 están en situación de mora. La deuda total alcanza los $147.450,2 millones, mientras que la deuda en mora suma $43.684,5 millones.

El fenómeno no queda concentrado en los distritos más densamente poblados del primer y segundo cordón. También se extiende hacia municipios donde el crecimiento urbano de las últimas décadas transformó profundamente la composición social y económica del territorio.

Así, el séptimo puesto lo alcanza Moreno, con una tasa de mora de 29,39%. Le sigue Merlo, con 28,56%, y Esteban Echeverría, con 27,34%. En este último distrito, el Mapa de la Deuda registra 179.237 deudores únicos, de los cuales 53.057 están en mora. La deuda total alcanza los $666.812,27 millones y la deuda en mora los $182.331,89 millones. El décimo lugar corresponde a Berazategui, con una tasa de mora del 26,45%. Los diez municipios mencionados son gobernados por el peronismo.

Jóvenes, los más expuestos; Axel Kicillof, toma nota

Como en toda la provincia, el fenómeno tiene además una dimensión generacional. Los menores de 25 años aparecen como uno de los grupos con mayores tasas de mora. En José C. Paz, por ejemplo, la mora alcanza al 46,17% de los jóvenes de hasta 25 años. En el caso de Ezeiza, el problema también aparece con claridad cuando se cruzan edad y género: entre las mujeres menores de 25 años, la tasa de mora llega al 44,04%, mientras que entre los varones del mismo grupo alcanza el 47,62%.

El gobernador, Axel Kicillof, encabezó días atrás una conferencia de prensa para hablar de la problemática. A su vez, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, anunció recientemente un programa especial de desendeudamiento denominado “Ponete al Día”, que alcanzó a 84.000 clientes con planes de refinanciación por un total de $344.800 millones, según datos oficiales.

La discusión sobre cómo abordar el sobreendeudamiento también comenzó a instalarse entre organizaciones sindicales y sectores del oficialismo bonaerense, que plantean la necesidad de establecer mecanismos de protección para las familias que quedaron atrapadas en ciclos de refinanciación.

“Esto no es un problema entre privados: es el resultado de la macroeconomía de Milei, donde las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler”, afirmó el gobernador apuntando a la responsabilidad a la Casa Rosada.