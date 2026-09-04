Tandil: entre el the last dance de Miguel Lunghi y un escenario de tercios

El escenario político de Tandil está abierto de cara a 2027 , con la UCR , La Libertad Avanza y el peronismo como protagonistas de una posible pelea de tercios por la sucesión del intendente radical Miguel Lunghi . Algunas encuestas recientes ubican a las tres fuerzas con porcentajes similares y anticipan una disputa sin un favorito definido.

Lunghi , histórico dirigente boina blanca que terminará su gestión el año próximo con 84 años recién cumplidos, estaría inhabilitado para buscar una nueva reelección. El intendente asumió en 2003 y acumula seis mandatos consecutivos. Una modificación de la ley de reelecciones podría abrirle la posibilidad de intentar un séptimo período, una alternativa que en su entorno no descartan.

El jefe comunal construyó un poder territorial que convirtió al radicalismo en la fuerza dominante de la ciudad durante más de dos décadas. No obstante, la elección legislativa de 2025 marcó un quiebre: fue la primera que perdió la UCR desde la llegada de Lunghi al municipio, incluyendo PASO y las generales.

En aquella elección, la alianza Somos, que reunió a buena parte del radicalismo, quedó tercera en Tandil , con el 14% de los votos, detrás de Fuerza Patria y La Libertad Avanza . El oficialismo atribuye ese resultado a la polarización nacional y provincial entre el peronismo y el espacio libertario.

Una encuesta encargada por el oficialismo mostró que el 46% de las personas consultadas respondió “muy probablemente” o “probablemente” que volvería a votar a Miguel Lunghi si se presentara. Es un dato que alimenta las expectativas en el municipio, donde lo consideraron activo y con posibilidades de volver a competir si se modificara la legislación. La eventual candidatura del intendente sería, según ese escenario, la carta más fuerte de la UCR local. Si finalmente no pudiera competir, el radicalismo ya anota varios nombres para disputar la sucesión.

Uno de ellos es Miguel Lunghi hijo, secretario de Gobierno y presidente de la UCR en Tandil. Los mismos estudios, sin embargo, no le asignan una transferencia automática del respaldo electoral de su padre, pese a compartir nombre y apellido. Otro dirigente con aspiraciones es el diputado provincial Matías Civale, autoridad partidaria en la provincia y en el distrito. El dirigente forma parte del histórico núcleo del lunghismo y aparece entre las alternativas para conservar el municipio.

También se prepara el médico Juan Salceda, director de la clínica Chacabuco y presidente del bloque radical en el Concejo Deliberante. Su apellido cuenta además con una referencia histórica en la ciudad, ya que una avenida lleva el nombre de su abuelo.

El diputado provincial de la UCR Matias Civale.

El radicalismo disidente y la oposición

Por otro carril del radicalismo aparece el concejal Marcos Nicolini, quien en 2025 compitió con Hechos, el sello vecinalista de la familia Passaglia. En esa elección integró una alianza con Juan Manazzoni, dirigente de origen PRO. En ese espacio piensan repetir la jugada y advierten que no es un escenario de tercios, sino de cuartos: anotan a Nicolini en la oposición. De hecho, los hermanos Passaglia visitaron Tandil hace 10 días.

Nicolini enfrentó dos veces a Lunghi, pese a haber ocupado los cargos de jefe de Gabinete y presidente del Concejo Deliberante. En 2019 decidió alejarse del espacio político oficialista. Un eventual regreso a un frente con el radicalismo podría fortalecer las posibilidades de la UCR para retener el municipio.

La última elección también dejó una disputa muy pareja entre el peronismo y La Libertad Avanza. Fuerza Patria obtuvo el 35% de los votos, mientras que el espacio libertario alcanzó el 34%. Otro estudio citado en el escenario local señala una caída de 22 puntos de LLA respecto de 2025, en menos de un año.

Juan Manazzoni, Santiago Passaglia y Marcos Nicolini.

El candidato de Javier Milei en la ciudad es Gonzalo Santamarina, integrante de una familia con una extensa historia en Tandil. Es tataranieto de Ramón Santamarina, el inmigrante español que llegó al país en 1840 a los 13 años, trabajó como peón de campo y llegó a reunir casi 300.000 hectáreas de campo, uno de los patrimonios rurales más grandes de la región. Un apellido que da nombre a varias instituciones de la ciudad, como el Hospital municipal y el club y biblioteca.

En el oficialismo nacional lo identifican con Karina Milei, aunque algunos dirigentes relativizan esa relación. Cuestionan, además, su cercanía previa con Diego Bossio, exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner y dirigente cercano a Sergio Massa. También remarcan su paso por el PRO y lo señalan como un dirigente ajeno a Tandil, sin conocimiento de la idiosincrasia local.

Asumo como concejal de Tandil con el compromiso de trabajar para siga siendo un lugar de oportunidades para todos los tandilenses. Muchas gracias a @JMilei @KarinaMileiOk @SPareja_ @alecarrancio y a todo el equipo de @acciontandil por su apoyo constante pic.twitter.com/GOOiBOATcQ — Gonzalo Santamarina (@gonzasanta) December 11, 2025

El peronismo apuesta a una pelea de tercios

En Fuerza Patria, uno de los principales nombres es Rogelio Iparraguirre, exdiputado nacional y concejal vinculado a La Cámpora. El dirigente buscaría una nueva oportunidad después de competir por la intendencia y perder en 2019 y 2023.

Su principal obstáculo sería una interna con el dirigente peronista Raúl Escudero, representante del justicialismo tradicional, que decidió enfrentar a Iparraguirre. La definición de esa disputa será determinante para ordenar la estrategia del peronismo local.

Rogelio Iparraguirre.

Una vez resuelta la interna, Fuerza Patria apostaría a que LLA y la UCR concurran por separado a las elecciones de 2027. Esa división permitiría reproducir un escenario de tercios similar al de la última elección y sostener las posibilidades de la principal fuerza opositora.