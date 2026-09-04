Buenos Aires: el Frente Renovador tuvo su cumbre en la Cuarta sección y empuja la candidatura de Massa

El Frente Renovador reunió en Junín a representantes de 16 de los 19 distritos de la Cuarta sección electoral bonaerense y planteó como objetivo fortalecer su despliegue territorial rumbo a 2027. En el encuentro, dirigentes del espacio ratificaron a Sergio Massa como su candidato natural para disputar la próxima elección presidencial.

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El plenario estuvo encabezado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera ; la vicepresidenta cuarta del Senado bonaerense, Valeria Arata ; y los intendentes de Chacabuco, Darío Golía ; de Rivadavia, Juanci Martínez ; y de General Pinto, Fernando Rodríguez . También participaron legisladores, concejales, consejeros escolares y referentes de la juventud.

La convocatoria contó con representantes de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Junín, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen. Durante la jornada, cada delegación expuso la situación política, social y económica de su municipio.

Una de las principales definiciones del encuentro fue la necesidad de trabajar desde ahora para lograr un cambio de Gobierno en 2027. Los referentes remarcaron que las características de la Cuarta sección, integrada en buena parte por distritos pequeños y medianos, permiten sostener una relación cercana con los vecinos y fortalecer el trabajo político más allá de los cargos institucionales.

En el diagnóstico económico apareció como una preocupación central el endeudamiento de las familias. Los dirigentes advirtieron que la crisis afecta de manera directa a los hogares del noroeste bonaerense y señalaron como una de las situaciones más graves el recurso al crédito o a préstamos para afrontar la compra de alimentos.

En ese contexto, el massismo ratificó a Massa como su principal referencia para la etapa política que se abrirá en 2027. La dirigencia sostuvo que el exministro de Economía cuenta con conocimiento del Estado y capacidad de diálogo para conducir un país atravesado por profundas divisiones y que requerirá, según el análisis planteado en Junín, una amplia reconstrucción económica y productiva.

También hubo un llamado a ampliar la cantidad de municipios administrados por el Frente Renovador. La meta, admitieron, supone una tarea compleja, pero posible a partir de una construcción cotidiana junto a instituciones y organizaciones de cada localidad. El objetivo es consolidar estructuras propias y aumentar la representación territorial del espacio en el interior bonaerense.

Javier Milei, las PASO y el debate por un nuevo modelo nacional

Otro de los ejes fue la crítica al modelo económico del presidente Milei. Los participantes señalaron que varias de las consecuencias que atraviesa el país habían sido advertidas por Massa durante la campaña presidencial de 2023 y, en particular, en el debate que enfrentó a ambos candidatos antes del balotaje.

La discusión también alcanzó al futuro del peronismo. En el plenario se reivindicaron las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como una herramienta necesaria para ordenar la oferta política del espacio y otorgar legitimidad al candidato que resulte elegido para competir en las próximas elecciones nacionales.

Los dirigentes consideraron, además, que el próximo Gobierno recibirá un país con fuertes condicionamientos y deberá afrontar la reconstrucción del tejido productivo y de la industria nacional. En esa línea, defendieron la necesidad de contar con una conducción con experiencia y rechazaron la posibilidad de que esa etapa quede en manos de dirigentes sin conocimiento suficiente del funcionamiento estatal.

La mirada sobre los municipios ocupó otro lugar central. El Frente Renovador sostuvo que las administraciones locales necesitan un modelo nacional que acompañe sus gestiones y una mayor coordinación entre la nación y la provincia. Según el análisis expuesto, esa sincronía será fundamental para recuperar la microeconomía y mejorar las condiciones de vida en las ciudades del interior.

El cierre político del encuentro volvió sobre la construcción territorial, el consenso y el diálogo. La dirigencia massista planteó que las bases serán decisivas para moldear una alternativa al actual oficialismo y aseguró que la próxima etapa requerirá equilibrio entre Estado, producción y sector privado. En ese esquema, volvió a ubicar a Massa como la figura capaz de encabezar una propuesta de unidad nacional de cara a 2027.